Merkel: Gerekirse Türkiye'ye baskıyı artırırız

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin başbakan adayı Başbakan Angela Merkel, Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Türkiye ile ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Kamu yayıncılık kuruluşu MDR'e yaptığı açıklamada Merkel Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları ile ilgili olarak Türkiye'nin üzerindeki ekonomik baskının artırılabileceği sinyalini verdi.





Merkel Türkiye ile ekonomik ilişkilerin zaten bir süredir sınırlandırıldığına dikkat çekerek, "Ve gerekirse, ki bunu istemiyorum, bunu devam ettireceğiz" dedi. Merkel Türkiye'de tutuklu Almanların serbest bırakılmasını sağlamak için Almanya'nın gerekli temasları sürdüreceğini de belirtti.





Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına yönelik eleştirilerini de yineledi ve "Türkiye, bizim hukuk devleti anlayışımızdan uzaklaşıyor" ifadesini kullandı.





Almanya'da Federal Meclis seçimleri 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Sandıktan Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) bir kez daha zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimler öncesinde Federal Meclis'e girme ihtimali bulunan tüm partiler, Türkiye politikasının sertleştirilmesini savunuyor.