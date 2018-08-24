Samanyolu Haber /Dünya / Merkel Ermenistan'da 'soykırım' demedi /24 Ağustos 2018 21:41

Merkel Ermenistan'da 'soykırım' demedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Güney Kafkasya turu kapsamında ziyaret ettiği Ermenistan'da 'soykırım' kelimesini kullanmaktan kaçındı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen Merkel, 1915'te hayatını kaybeden 1,5 milyon Ermeniye yapılan zulmün unutulmaması gerektiğini söyledi.

2016 senesinde Alman parlamentosunun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıması sonucu Almanya-Türkiye ilişkileri gerilmişti. Alman Şansölye aynı olayın tekrar yaşanmaması için 'soykırım' ifadesini kullanmaktan kaçındı.

Merkel Bundestag'da 2016 senesinde düzenlenen anma törenini de 'anma kültürü için önemli bir adım' olarak tanımladı ve siyasi olduğunu belirterek hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını vurguladı. Merkel "Ermenilere yapılan zulmün farkındayız. Bu acı hiçbir zaman unutulmamalı, unutulmayacak" şeklinde konuştu.

Almanya'da Federal Meclis, 2016 yılında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasa tasarısını onaylanmıştı. Merkel, Alman meclisindeki oylamaya katılmamıştı.

Güney Kafkasya turuna devam eden Merkel'in bir sonraki durağı Azerbaycan olacak.
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