Samanyolu Haber /Dünya / Merkel Erdoğan'ı Berlin'e davet etti /29 Mayıs 2018 18:15

Merkel Erdoğan'ı Berlin'e davet etti

Almanya'da Erdoğan ve hükümete seçim propagandası yasağı uygulanırken Merkel'den davet geldi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şansölyenin, Erdoğan'ı Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinden sonra Almanya'ya davet ettiğini söyledi.

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'ta Solingen saldırısının 25. yıldönümü nedeniye düzenlenen törenlere Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu birlikte katıldı.

Çavuşoğlu, Almanya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkel'in, Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğini duyurdu.

Düsseldorf'taki anma töreninde yapılan görüşmede davetin dile getirildiğini aktaran Çavuşoğlu, şansölyenin davetini Erdoğan'a ileteceğini belirtti.

EYALETTE ÇAVUŞOĞLU KRİZİ

Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti parlamentosu Türk Dışişleri Bakanı'nın konuşmasına izin verilmemesi kararı almıştı.

Bu karar için Solingen saldırısının yıldönümünün Türkiye'deki seçim kampanyası için kullanılamayacağı gerekçesi gösterildi.

'OTOKRATİK REJİME SAHNE SUNAMAYIZ'

Eyalet parlamentosunda Sosyal Demokrat Parti Grup Başkanı Thomas Kutschaty 'demokrasiyi temsil eden parlamentonun bir seçim kampanyası için istismar edilmesine izin vermemekten' söz ederken Yeşiller Grup Başkanı Monika Düker ''Türkiye'deki otokratik rejimin temsilcilerine parlamentoda sahne sunulması, ölümcül bir mesaj vermek olur'' dedi.

EYALET BAŞBAKANI: İZİN VERİLMEMESİ UTANÇ VERİCİ

Oysa Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili KRV Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine eyalet parlamentosundaki anma etkinliğine Çavuşoğlu'nu davet etmişti.

Laschet, Çavuşoğlu'nun Solingen saldırısının 25. yıldönümü kapsamında eyalet parlamentosunda konuşma yapamamasını 'utanç verici' diye niteledi.
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