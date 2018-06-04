Samanyolu Haber /Dünya / Merkel Bremen'deki skandaldan haberdar mıydı? /04 Haziran 2018 16:05

Merkel Bremen'deki skandaldan haberdar mıydı?

Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki usulsüzlüklerden geçen yıldan beri haberdar olduğu iddiaları Almanya Başbakanı Merkel’i zor durumda bıraktı. Koalisyon ortağı SPD ve muhalefet bu konuda Merkel’den açıklama bekliyor.

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Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki (BAMF) sorunlar ve usulsüzlüklerle ortaya çıkan skandalın boyutları büyüyor.

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Göç ve Mülteciler Dairesi’nin eski müdürü Frank-Jürgen Weise, mülteci krizi sırasında kurumdan yaşanan sorunlarından Alman hükümetini sorumlu tuttu.

Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de geçen yıldan beri Göç ve Mülteciler Dairesi’ndeki sorunlardan haberdar olduğunu iddia edildi.

Bild am Sonntag‘ın gizli belgelere dayandırdığı haberinde, Göç ve Mülteciler Dairesi’nin eski müdürü Frank-Jürgen Weise 2017 yılı sonunda kurumdaki sorunlara ilişkin bir rapor hazırladığı belirtildi.

Habere göre, Weise bu raporda, “mesleki hayatı boyunca hiçbir kurumda bu kadar kötü bir durumla karşılaşmadığını” ifade etti. Weise raporda, Göç ve Mülteciler Dairesi’nin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı’na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Bunun yanı sıra, Weise raporda, iltica konusunda karar veren bazı memurların önünde yaklaşık 2 bin dosya bulunduğunu, kurumdaki bilgisayar sisteminin eskimiş olduğunu, iltica dosyalarının yaklaşık yüzde 30’unda küçük ve büyük hatalar tespit edildiğine, Suriyeli mültecilerin kimlik belgelerinin araştırılması için sadece üç memurun görevli olduğuna dikkat çekti.

Merkel durumdan geçen yıl mı haberdar oldu?

Gazetenin haberinde, Weise’nin Merkel ile 2017 yılında iki kere yüz yüze görüşerek, dairedeki sorunlar hakkında bilgi verdiği öne sürüldü. Alman hükümet sözcüsü ise konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Hükümet sözcüsü, Fransız haber ajansı AFP’nin konuyla ilgili sorusuna “Başbakan, Göç ve Mülteciler Dairesi’nin yönetimine atanmasından görevinin bitimine kadar geçen sürede Sayın Weise ile her zaman için iletişim halindeydi” şeklinde yanıt verdi.

2015 sonbaharından 2016 sonuna kadar Göç ve Mülteciler Dairesi’nin müdürü olarak görev yapan Weise, 2017 yılında Alman hükümetinin göç ve mülteci sorumlusu olarak çalışmıştı.

Göç ve Mülteciler Dairesi’nde yolsuzluk iddiaları

Göç ve Mülteciler Dairesi, Almanya’da geçen haftalarda da yolsuzluk skandalı ile gündemde yer almıştı.

Daire’nin Bremen şubesinde 2013 ile 2016 yılları arasında iltica başvurusunda bulunan en az bin 200 kişiye gereken şartları yerine getirmemelerine rağmen iltica hakkı tanındığı iddia edilmişti.

Bremen şubesinin eski yöneticisi ile bazı çalışanlar hakkında rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı

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