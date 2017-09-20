Merkel arayı açıyor, aşırı sağcılar 3. sırada

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya’daki Türklere Başbakan Merkel’in partisi de dahil Türkiye’yi eleştiren partilere oy vermeme çağrısında bulunmuştu. Anketler, Merkel’in partisinin en yakın rakibinin 12 puan önünde olduğu ortaya koydu.





YouGoc adlı kamuoyu araştırma şirketinin toplam 16 eyalette gerçekleştirdiği ”Bu Pazar günü seçim olsa hangi partiyi seçerdiniz?” anketinde, Hristiyan Birlik Partileri CDU ve CSU açık ara ile birinci konumda iken, sosyal demokratların ikinciliği korumuş olsalar bile ciddi oy kaybına uğrayacakları ifade ediliyor.





MERKEL’İN PARTİSİ İLE SPD ARASINDA 12 PUAN VAR







Die Welt gazetesinin YouGov şirketinin araştırma verilerine dayanarak verdiği habere göre, Hristiyan Birlik Partileri CDU ve CSU’nun yüzde 36’lık oy oranı ile 255 sandalyeye ulaşıyor.





İkinci sıradaki sosyal demokrat SPD, CDU/CSU’nun 12 puan gerisinde kalırken, yüzde 25 oranında oy ile 176 sandalye elde edeceği ifade ediliyor.





SPD’nin çiçeği burnunda Genel Başkan ve Başbakan Adayı Martin Schulz’un tüm çabalarına rağmen yüzde 20 – 25 oranını aşamayacağına kesin gözüyle bakılıyor.





SAĞ POPÜLİST PARTİ AfD, İLK ÜÇ BANDINA GİRDİ





Ankete göre, sığınmacı ve göçmen karşıtı politikaları ile tanınan Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ise, yüzde 12 oy oranına ulaşarak ülkenin üçüncü partisi konumuna yerleşiyor. Bu hesaba göre, AfD’nin meclisteki sanalye sayısının 85 olacağı hesap ediliyor.





Dördüncü parti için yüzde 10’luk oy oranı, 74 sandalye sayısı ile Sol Parti olduğu belirtiliyor.





2013’den beri Federal Meclis’te olmayan Liberal Hür Demokrat Parti FDP’nin Yeşiller Partisi’ni geçerek beşinci parti sıralamasına oturacağı ifade ediliyor. Buna göre FDP, yüzde 7 oy oranı ile 52 sandalye elde ediyor.





Altıncı sırayı Yeşiller’in yerleşmesi beklenirken, bu partinin de yüzde 6 oy oranı ile Federal Meclis’te 44 sandalye elde edeceği bildiriliyor.





Seçimlere katılan diğer partilerin toplamının yüzde 4 oranını paylaşacağı ve mevcut seçim sistemindeki yüzde 5 barajını aşamayarak, parlamento dışı kalacakları belirtiliyor.





MERKEL’İN PARTİSİ 12 EYALETTE BİRİNCİ PARTİ KONUMUNDA





YouGov şirketinin toplam 16 eyalette gerçekleştirdiği seçim anketinede, 12 eyalette Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU önde iken, Bavyera eyaletinde Merkel’in ”kardeş parti”si CSU’nun birinci parti olduğu bildiriliyor.





Doğu Almanya'dan 5 yeni eyaletten dördünde sosyal demokrat SPD’nin gerilediği bildirilirken, yalnızca Hamburg ve Bremen eyaletlerinde SPD’nin birinci parti konumunu koruduğu kaydediliyor.





Sözü geçen haberde, Berlin eyaletinde ise hiç bir partinin önde olmadığı, seçim yarışının ”başa baş” sürdüğü belirtiliyor