Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'ten geçen grup odunları alıp yerine 10 Euro bıraktı: Lütfen kabul edin... /05 Aralık 2018 03:57

Meriç'ten geçen grup odunları alıp yerine 10 Euro bıraktı: Lütfen kabul edin...

Meriç’ten Yunanistan’a geçen Türk grup ısınmak için odun aldı, zarfa 10 euro bıraktı

SHABER3.COM

Evren Dede'nin Ahvalnews'teki haberine göre Yunanistan’ın Türk kara sınırındaki Evros ilinde bir grup Türk vatandaşının imza attığı örnek hareket, Yunan basınına göre bölgede en çok konuşulan gelişmeler arasında yer aldı.

Pazartesi gecesi yaşanan olayda Yunanistan’ın Meriç nehri boyunca uzanan Evros bölgesindeki Nea Vissa köyünde bulunan kişiler gece dondurucu soğuğun bastırmasıyla birlikte ısınmak istediler. Türkiye’den yasadışı yollardan Yunanistan’a giriş yapan bir grup mülteci ısınmak için odun ararken, köyün kahvehanesine kadar ulaştı. Kahvehane kapalıydı ancak hemen önünde yakacak odun bulunuyordu.

Odunları çalmak istemeyen mülteciler, aldıkları odunlara karşılık bir poşetin içine Yunan kahvehane sahibine 10 euro nakit para ve bir de İngilizce not bıraktılar. Kahvehane sahibi Dimitris Kzantzis başına gelen bu ilginç olayı Thessaloniki Radyosuna anlatırken “Not İngilizceydi ve tercüme etmesi için komşuma gittim. Zarf gördüğümde şaşırdım, içinde 10 euro bulunca hayretim daha da arttı” ifadelerini kullandı.

İngilizce notta ise “Biz Türkiye’den gelen bir grubuz, dün gece soğuk hava nedeniyle ateş yakmamız gerekti ve sizin odunlarınız kullandık. Lütfen bu euroları alın” ifadeleri yer aldı.

Her gün kahvehanesinden onlarca göçmenin geçtiğini aktaran kahvehane sahibi Dimitris, bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söylerken başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Ahvalnews 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meriç'ten geçen grup odunları alıp yerine 10 Euro bıraktı:... Sonraki Haber >>

Terapi merkezine uçak düştü

Terapi merkezine uçak düştü

Askeriyede skandal görüntüler:

Askeriyede skandal görüntüler:

Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:34:44