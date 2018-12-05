Meriç'ten geçen grup odunları alıp yerine 10 Euro bıraktı: Lütfen kabul edin...

Evren Dede'nin Ahvalnews'teki haberine göre Yunanistan’ın Türk kara sınırındaki Evros ilinde bir grup Türk vatandaşının imza attığı örnek hareket, Yunan basınına göre bölgede en çok konuşulan gelişmeler arasında yer aldı.







Pazartesi gecesi yaşanan olayda Yunanistan’ın Meriç nehri boyunca uzanan Evros bölgesindeki Nea Vissa köyünde bulunan kişiler gece dondurucu soğuğun bastırmasıyla birlikte ısınmak istediler. Türkiye’den yasadışı yollardan Yunanistan’a giriş yapan bir grup mülteci ısınmak için odun ararken, köyün kahvehanesine kadar ulaştı. Kahvehane kapalıydı ancak hemen önünde yakacak odun bulunuyordu.





Odunları çalmak istemeyen mülteciler, aldıkları odunlara karşılık bir poşetin içine Yunan kahvehane sahibine 10 euro nakit para ve bir de İngilizce not bıraktılar. Kahvehane sahibi Dimitris Kzantzis başına gelen bu ilginç olayı Thessaloniki Radyosuna anlatırken “Not İngilizceydi ve tercüme etmesi için komşuma gittim. Zarf gördüğümde şaşırdım, içinde 10 euro bulunca hayretim daha da arttı” ifadelerini kullandı.





İngilizce notta ise “Biz Türkiye’den gelen bir grubuz, dün gece soğuk hava nedeniyle ateş yakmamız gerekti ve sizin odunlarınız kullandık. Lütfen bu euroları alın” ifadeleri yer aldı.





Her gün kahvehanesinden onlarca göçmenin geçtiğini aktaran kahvehane sahibi Dimitris, bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söylerken başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi.





Ahvalnews