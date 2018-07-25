' Meriç'te yaşanan faciayı nasıl izah edeceksiniz? '

Meriç nehrinden Perşembe günü saat 01:00’de Yunanistan’a geçerken botun alabora olması üzerine kaybolan anne Hatice Akçabay ile 1, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklar Ahmet Esat, Mesut ve Bekir Aras’tan acı haber geldi. Anne Hatice Akçabay ve 1 yaşındaki Bekir Aras'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen faciayı Meclis'e taşıdı ve 'Meriç'te annesine sarılarak hayatını kaybeden bebeği terörle mücadeleyle izah edebiliyor musunuz?' diye sordu.