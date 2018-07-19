Meriç'te facia : Anne ve 3 çocuğu kayıp





Çarşamba gece saatlerinde kaçak yollarla Yunanistan'a girmeye çalışırken suya kapılanlardan 5'i kurtarıldı, kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.





Euronews Atina ofisinin ulaştığı Yunan yetkililer, üç erkek, bir kadın ve bir çocuğun kurtarıldığını; bir kadın ile üç çocuğun ise kayıp olduğunu duyurdu. Yunan polisine göre, 36 yaşında bir kadın ile, 6, 4 ve 1 yaşlarında üç erkek çocuk için Meriç nehrinde arama - kurtarma çalışması başlatıldı.





Kurtarılan sığınmacılar Yunanistan - Türkiye sınırında bir mülteci kampına götürüldü.



