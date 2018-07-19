Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'te facia : Anne ve 3 çocuğu kayıp /19 Temmuz 2018 12:32

Meriç'te facia : Anne ve 3 çocuğu kayıp

Meriç Nehri'nde Türk göçmenleri taşıyan şişme bot alabora oldu.

SHABER3.COM


Çarşamba gece saatlerinde kaçak yollarla Yunanistan'a girmeye çalışırken suya kapılanlardan 5'i kurtarıldı, kayıp olan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Euronews Atina ofisinin ulaştığı Yunan yetkililer, üç erkek, bir kadın ve bir çocuğun kurtarıldığını; bir kadın ile üç çocuğun ise kayıp olduğunu duyurdu. Yunan polisine göre, 36 yaşında bir kadın ile, 6, 4 ve 1 yaşlarında üç erkek çocuk için Meriç nehrinde arama - kurtarma çalışması başlatıldı.

Kurtarılan sığınmacılar Yunanistan - Türkiye sınırında bir mülteci kampına götürüldü.

Gazeteci Cevheri Güven arama kurtarma ekiplerine çağrı yaparak Meriç Nehri'nde batan botta bulunan anne ve çocuklarını kurtarılmasını istedi.

Twitter hesabından botun  battığı yerin haritasını yayınlayan Güven şunları yazdı:

"Türkiyeli bir anne ve 3 çocuk botlarının batmasıyla saat 01:00 civarı Meriç'in sularına kapıldı. Çocuklardan birinin can yeleği var, arama kurtarma ekipleri derhal devreye girmeli. Yaşıyor olabilirler. @jandarma @TurkKizilayi"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, olayı Twitter hesabından paylaştı. Gergerlioğlu, “Türkiyeli bir anne ve 3 çocuk botlarının batmasıyla saat 01:00 civarı Meriç’in sularına kapılmış. Çocuklardan birinin can yeleği var, arama kurtarma ekipleri derhal devreye girmeli. Yaşıyor olabilirler. Hatice hanım, masum 4 aylık bebesi Esat,Mesut ve Aras. Allah’ım onları koru.!” dedi.




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