Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'te boğulan aileler Hizmet Hareketine mensup /13 Şubat 2018 19:54

Meriç'te boğulan aileler Hizmet Hareketine mensup

Meriç Nehri’nde zulümden kaçmaya çalışanları taşıyan bot battı. Üçü çocuk, ikisi kadın 10 kişiden üçünün naaşına ulaşıldı

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Edirne'de dün gece bir teknenin ya da botun battığı ihbarı üzerine sabah arama çalışmaları başlatıldı.  Yağmur nedeniyle debisi yükselen Meriç’te botun alabora olduğu belirtilirken bazı eşyalar bulundu.Bulunan üç kişinin iki çocuğu ile birlikte olan bir anne olduğu belirtiliyor.


İddialara göre hayatını kaybedenlerin isimleri OHAL döneminde çıkarılan KHK ile hukuksuz şekilde mesleğinden atılan 37 yaşındaki bayan öğretmen Ayşe Söyler ve çocukları 11 yaşında Abdulkadir Enes ve 3 yaşında Halil Münir olduğu belirtiliyor. Botta şu ana kadar en az 3 çocuk, 2 bayan ve 3 erkeğin olduğu gelen bilgiler arasında.
 
Diğer kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

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