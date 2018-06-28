Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'in küçük kurbanı iki yaşındaki Halil Münir'in naaşına ulaşıldı /28 Haziran 2018 22:58

Meriç'in küçük kurbanı iki yaşındaki Halil Münir'in naaşına ulaşıldı

Meriç Nehri'den Yunanistan'a kaçmak isterken botun alabora olması sonucu yok olan Abdurrezzak ailesinin 2 yaşındaki çocuğu Halil Münir'in naaşı, 4,5 ay sonra kum ocağının su pompasına takılı bulundu.

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Edirne’de 13 Şubat günü, Türkiye'deki hukuksuz muameleler sebebiyle Meriç Nehri’nden botla Yunanistan’a geçmek isteyen KHK mağduru ailelerin bindiği bot alabora olmuş, Ayşe Abdurrezzak (35) ile İbrahim Selim Doğan (3), Enes Abdurrezzak (1) ve Aslı Doğan isimli çocuklar yaşamını yitirirken, 2 yaşındaki Halil Münir Abdürrezzak ise kaybolmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri merkeze bağlı Yıldırım Mahallesi’ndeki Meriç kum ocakları mevkiinde su pompasına takılı çocuk bedeni buldu. Bulunan çocuk naaşı yapılan incelemenin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından minik bedenin 7 kişiyle birlikte alabora olan bottaki Halil Münir Abdürrezzak olduğu belirtildi. Ancak kesin teşhisin, DNA testi sonucu netlik kazanacağı ifade edildi.
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