Meriç'i geçerken 3 çocuk daha hayatını kaybetti









Rûdaw’a konuşan Irak Mülteciler Federasyonu Kürdistan Bölgesi Temsilcisi Ari Celal, “Bugün sabah saatlerinde, saat 03.00 sularında Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen göçmenlerin içinde bulunduğu bot Meriç Irmağı’nda devrildi.” dedi









Olayda 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Ari Celal, sözlerine şunları ekledi:





“Botta çoğu Erbilli Kürdistan Bölgesi’nden 13 göçzede vardı. Hayatını kaybeden 3 çocuktan 2’si boğulurken, 1’i de soğuktan donarak can verdi.





Boğulan bir çocuğun cesedi halen bulunamadı. Arama çalışmaları devam ediyor. Bunun için Irak’ın Türkiye ve Yunanistan konsoloslukları ile iletişim halindeyiz. Diğer göçzedeler Yunanistan polisi tarafından kurtarıldı.”