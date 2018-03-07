Samanyolu Haber /Gündem / Merhum Açıkkollu'nun eşine de 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı /07 Mart 2018 22:20

Merhum Açıkkollu'nun eşine de 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Gözaltında tutulduğu 13 gün boyunca işkenceye maruz kalan ve sonra hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun eşi Mümüne Açıkkollu’ya, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun Mümüne Açıkkollu hakkında iddianame hazırlandığı ortaya çıktı.
 
Gökhan Açıkkollu’nun eşi Mümüne Açıkkollu’nun da sözde örgüte üye olduğu iddiasıyla ilgili yazışmaların yer aldığı iddianamede, Mümüne Açıkkollu’nun ByLock ve Eagle kullanıcısı olduğu ve Bank Asya’da hesabı bulunduğu gibi suçlamalar yöneltildi. Mümüne Açıkkollu’nun kamu görevinden de ihraç edildiği belirtildi.

İddianamede, ”Mümüne Açıkkollu atılı suçu işlediği, hakkında eşi Gökhan Açıkkollu’nun ölmesi ve bakıma muhtaç küçük yaşta çocuğunun olması nedeniyle ölçülü olacağı değerlendirilen adli kontrol tedbirinin uygulandığı anlaşılmıştır.” denildi. İddianamede, sanık Mümüne Açıkkollu’nun ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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