Mercedes'ten 'İran'la faaliyetleri durdurma' kararı

Mercedes'in çatı şirketi olan dünyanın en büyük lüks segment ve ağır vasıta araç üreticisi olan Daimler, ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran ile olan tüm faaliyetlerini ikinci bir emre kadar tamamen durdurduğunu açıkladı. Mercedes, daha önce İran ile sınırlı düzeyde faaliyet gösteriyordu.

Şirket sözcüsü, AFP'ye verdiği demeçte, "İran'da zaten sınırlı olan faaliyetlerimizi, uygulanan yaptırımlar uyarınca askıya aldık" dedi. Sözcü ayrıca, Daimler'in başta nükleer anlaşmanın geleceği olmak üzere siyasi gelişmeleri yakından izlediğini de sözlerine ekledi.



