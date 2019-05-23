Mercedes'in İstanbul doğumlu CEO'su emekli oldu, Rakibi BMW reklam filmi hazırladı

Mercedes Benz ve Daimler AG'nin 2006 yılından beri CEO’su olan İstanbul doğumlu Dieter Zetsche bugün emekliye ayrılarak yerini yeni CEO Ola Kallenius’a bıraktı.





Basına bu değişim "İki tarafın da ortak fikri; Mercedes’i küresel ekonomik krizden yara almadan kurtarmak" diye yansıdı.





Görev süresi bugün dolan Zetsche, iki hafta önce katıldığı bir etkinlikte Alman üreticilerinin AR-GE faaliyetlerinin ardından acil şekilde yeni kazanç yolları bulması gerektiğini işaret ederek şunları söylemişti: "Önümüzde birçok zorluk olduğu görülüyor. Küresel ekonomik yavaşlama bunlardan biri. İleriye doğru adım atmak kolay olmayacak."





En büyük rakibi BMW ise bu durumu fırsata çevirerek bir reklam filmi yayımladı. Filmde Mercedes CEO'su Dieter Zetsche’nin şirketteki son gününde çalışanlarla vedalaşması ve şirket aracı S-Serisi modelini teslim ederek, garajdaki elektrikli i8’e bindiği görülüyor.





BMW reklam filmini sosyal medyada “Emeklilik geçmişinizi geride bırakıp, geleceğinizi kucaklamaktır” mesajıyla paylaşıyor.