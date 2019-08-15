Meral Akşener'in ekibinde flaş istifa

Bahadır Dinçaslan'ın istifa gerekçesi olarak başka bir İyi Parti mensubu gösterildi. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Dinçaslan, "Ağzıma gelen acı suyu yutuyorum" benzetmesi yaptı.





İstifa gerekçesinde, Mehmet Salim Ensarioğlu'nun açıklamalarına işaret eden Dinçaslan, Ensarioğlu'nu 'Çözüm Süreci'ni savunmak'la suçladı.





"İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"





Dinçaslan şunları ekledi: "İyi Parti'nin kurumsal hesabından, Ensarioğlu'nun çözüm süreci demeçlerini savunan bir paylaşım gördüm. İyi Parti'den istifa ediyorum. Ağzıma gelen acı suyu, her şeye rağmen Akşener'den şahsi bir kötülük görmediğim için yutuyorum. Siyasetten bir halt anlamadığımı gördüm, dolayısıyla yanlış yönlendirdiğim herkesten özür diliyorum."





YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ HAZIRLIĞI MI?





Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilen Mehmet Salim Ensarioğlu’nun, 2013 yılında yaptığı açıklamalarda, Çözüm Süreci'nin başarıyla sonuçlanmaması durumunda Türkiye’nin bir felakete doğru sürükleneceğini söylediği görülüyor.





Ensarioğlu'nun, Abdullah Öcalan için ise, “Bana göre Öcalan’a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir.” ifadelerini kullanmıştı.