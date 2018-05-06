Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'i tehdit edenler yakalandı... /06 Mayıs 2018 09:47

Meral Akşener'i tehdit edenler yakalandı...

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Üsküdar’daki evinin karşısındaki duvara “Her An Her şey Olabilir” yazısını yazan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Burak G., ‘Çukur’ dizisinin repliğini duvara yazdıklarını, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener’in evini de bilmediklerini öne sürdü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazının yazılmasının ardından güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Yapılan incelemede 2 kişinin spreyle yazıyı yazdıkları belirlendi.

Kamera görüntülerinden yazıyı yazanların Burak G. (23) ve 14 yaşındaki E.T olduğu tespit edildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Burak G., Emniyet’teki sorgusunda ‘Çukur’ dizisinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini öne sürdü. Öte yandan, Kartal Adliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir polisin imza atanlarla tartışma yaşadığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
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