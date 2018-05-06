Meral Akşener'i tehdit edenler yakalandı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazının yazılmasının ardından güvenlik kamera görüntüleri inceledi. Yapılan incelemede 2 kişinin spreyle yazıyı yazdıkları belirlendi.





Kamera görüntülerinden yazıyı yazanların Burak G. (23) ve 14 yaşındaki E.T olduğu tespit edildi. Ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Burak G., Emniyet’teki sorgusunda ‘Çukur’ dizisinin repliklerini duvara yazdıklarını, herhangi bir tehdit amacı gütmediklerini öne sürdü. Öte yandan, Kartal Adliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir polisin imza atanlarla tartışma yaşadığı iddiaları ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.