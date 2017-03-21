Meral Akşener'e özel yasak





Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada toplantılara salon vermeyen Avrupa ülkelerini kınadı.Yasaklamanın Hiçbir demokratik kural bakımından izahı yoktur diyen Kurtulmuş Türkiye'deki yasaklamalara değinmemesi dikkat çekti













Niğde Valiliği, geçen hafta aldığı 7 günlük miting, toplantı ve gösteri yürüyüş yasağını bugün tekrar değerlendirerek 1 güne düşürdü. Böylece eski MHP Milletvekili Meral Akşener'in bu kentte 21 Mart'ta katılacağı toplantı 1 günlük yasak kapsamında kaldı.