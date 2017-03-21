Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'e özel yasak /21 Mart 2017 02:03

Meral Akşener'e özel yasak

MHP Genel Başkan adayı Akşener'in Niğde'deki toplantısını ilginç bir yasakla engelledi . Almanya ve Hollanda'da AKP'li isimlere salon verilmemesine tepki gösteren Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş Avrupa ülkelerine 'demokrasi' çağrısında bulunması manidar bulundu

Meral Akşener'in toplantısına saldırı girişimi

Niğde Valiliği, geçen hafta aldığı 7 günlük miting, toplantı ve gösteri yürüyüş yasağını bugün tekrar değerlendirerek 1 güne düşürdü. Böylece eski MHP Milletvekili Meral Akşener'in bu kentte 21 Mart'ta katılacağı toplantı 1 günlük yasak kapsamında kaldı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada toplantılara salon vermeyen Avrupa ülkelerini kınadı.Yasaklamanın Hiçbir demokratik kural bakımından izahı yoktur diyen Kurtulmuş Türkiye'deki yasaklamalara değinmemesi dikkat çekti 


 
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