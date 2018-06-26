Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'e İYİ Parti'den eleştiri... /26 Haziran 2018 16:13

Meral Akşener'e İYİ Parti'den eleştiri...

İyi Parti'li Halaçoğlu'ndan Akşener'e: Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız, bu başarı mı?

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İyi Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, İyi Parti yönetimine tepki gösterdi. Halaçoğlu, "Biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız. Bu başarı mı?" dedi.

İyi Parti kurucularından Halaçoğlu, İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranına Twitter'dan tepki gösterdi. Akşener'in bugün yaptığı açıklamanın ardından Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İyi Parti yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" diye yazdı.
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