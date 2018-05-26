Meral Akşener'den ilginç vaat : TRT'yi satacağım

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Çorum'da partisinin mitingine katıldı. Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



“Bugün burada oruç ağızla buradasınız. Hakkınızı helal edin”



Akşener AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı kast ederek, “Bana diyor ki ‘Milletin cebindeki parayı soruyormuş. Sana ne milletin cebindeki paradan sen kendi cebine bak’ Siyasetçinin görevi kendi çebindekini değil milletin cebindeki paraya bakmaktır” dedi.



“TRT’Yİ SATACAĞIM”



Meral Akşener medyanın muhalefete yönelik tutumunu eleştiriken, “Dün Kayseri yıkıldı, orada TRT beni tam 38 saniye gösterdi. TRT’yi satacağım parasını size vereceğim” açıklamasını yaptı.