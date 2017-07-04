Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener tekrar MHP Genel Başkan adayı olacak mı? /04 Temmuz 2017 08:47

Meral Akşener tekrar MHP Genel Başkan adayı olacak mı?

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, başkanlık adaylığı ile ilgili konuştu.

SHABER3.COM

Yeni kuracağı oluşuma katılmayan ve MHP Kurultay’ında başkan adayı olması düşünülen Sinan Oğan’ı da kasteden Akşener, “İnşallah başarılı olurlar. Ben o defteri kapattım” dedi.

Meral Akşener ve Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Yeniçağ yazarı Servet Avcı’nın kızının düğününe katıldı. Akşener, düğünden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haber Erk’in haberine göre; isim vermeden yeni parti çalışmalarında yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan’ı kastederek, “MHP’nin ekimde kasımda olabileceğini düşündüğü, bir hesaplaşma veya kongrede aday olma gibi bir durumda. Ben bu tercihlere saygı duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, genel başkanlığı alabilirler. Çok sevinirim” dedi.

Bir gazetecinin “Ama siz buna pek ihtimal vermiyor musunuz?” sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi: “Hayır, öyle bir şey diyemem. Ben kendimle ilgili o defteri kapattım.”
<< Önceki Haber Meral Akşener tekrar MHP Genel Başkan adayı olacak mı? Sonraki Haber >>

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Kuvvet Haktadır, Haklı insaflıdır...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:14:03