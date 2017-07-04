Meral Akşener tekrar MHP Genel Başkan adayı olacak mı?

Yeni kuracağı oluşuma katılmayan ve MHP Kurultay’ında başkan adayı olması düşünülen Sinan Oğan’ı da kasteden Akşener, “İnşallah başarılı olurlar. Ben o defteri kapattım” dedi.





Meral Akşener ve Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Yeniçağ yazarı Servet Avcı’nın kızının düğününe katıldı. Akşener, düğünden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Haber Erk’in haberine göre; isim vermeden yeni parti çalışmalarında yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan’ı kastederek, “MHP’nin ekimde kasımda olabileceğini düşündüğü, bir hesaplaşma veya kongrede aday olma gibi bir durumda. Ben bu tercihlere saygı duyuyorum. İnşallah başarılı olurlar, genel başkanlığı alabilirler. Çok sevinirim” dedi.





Bir gazetecinin “Ama siz buna pek ihtimal vermiyor musunuz?” sorusu üzerine Akşener, şunları söyledi: “Hayır, öyle bir şey diyemem. Ben kendimle ilgili o defteri kapattım.”