Meral Akşener savcılığa ifade verdi

Akşener, ifadesinde Kahraman’ın kendisi için “Meral Kılıçdaroğlu” ifadesini kullandığını anımsatarak, “Bunu namusuma bir saldırı olarak değerlendirdim. Bir kadının soy isminin nasıl ve ne şekilde değişeceği bellidir. Başkasının karısı iması yapıldığı için kızdım, içerledim ve üzüldüm. Kahraman bana daha önce 'Gelin hanım' diye seslenirdi'' dedi.





İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Basın Suçları Bürosu Savcılığında şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde şunları söyledi:





"TELEFONLARIMI AÇMADI"





“İsmail Kahraman'ı çok uzun süredir tanırım. Kendisi benim hakkımda İstanbul'da İş Dünyası Vakfı'nın iftarında pek çok kişi arasında bahsim geçerken “aaa şu Meral Kılıçdaroğlu mu?” şeklinde bir ifade kullandı. Benim namusuma yönelik olan bu ifadeye kızdım, içerledim ve üzüldüm. Bana daha önce ‘Gelin hanım’ diyen, benim de kendisine abi dediğim Kahraman'ı telefon ile birkaç kez aradım. Ancak telefonuma çıkmadı. Sonra Twitter hesabımdan açıklamada bulundum. Kendini dindar olarak gösteren bir kişi, dine de yakışmayacak ifadeler kullandı.