Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener’in A Takımı belli oldu /07 Ağustos 2019 18:14

Meral Akşener’in A Takımı belli oldu

İyi Parti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği olağanüstü kongrenin ardından yeni seçilen 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile ilk toplantısını yaptı.

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 Toplantıda Başkanlık divanı ve Merkez Disiplin Kurulu belirlendi.

4. Olağanüstü Kurultay’da delegenin oylarıyla seçilen Genel İdare Kurulu’nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda partinin A Takımı belli oldu.

İşte İyi Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler:
Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu

Genel Sekreter:Uğur Poyraz

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Cihan Paçacı

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Dikbayır

Kalkınma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:İsmail Tatlıoğlu

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Koray Aydın

Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu  Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Ahmet Kamil Erozan

Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Metin Ergun

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Tuba Vural Çokal

Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:Yavuz Temizer

Milli Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Aytun Çıray

Toplumsal Politikalar Genel başkan Yardımcısı:Şenol Sunat

Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Salim Ensarioğlu
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