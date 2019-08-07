Meral Akşener’in A Takımı belli oldu

Toplantıda Başkanlık divanı ve Merkez Disiplin Kurulu belirlendi.
4. Olağanüstü Kurultay’da delegenin oylarıyla seçilen Genel İdare Kurulu’nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda partinin A Takımı belli oldu.
İşte İyi Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan isimler:
Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu
Genel Sekreter:Uğur Poyraz
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Cihan Paçacı
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Dikbayır
Kalkınma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:İsmail Tatlıoğlu
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Koray Aydın
Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas
Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen
Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Ahmet Kamil Erozan
Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Metin Ergun
Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Tuba Vural Çokal
Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:Yavuz Temizer
Milli Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Aytun Çıray
Toplumsal Politikalar Genel başkan Yardımcısı:Şenol Sunat
Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı:Salim Ensarioğlu