Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener’den çok sert ‘yerli ve milli’ çıkışı! /29 Eylül 2018 09:40

Meral Akşener’den çok sert ‘yerli ve milli’ çıkışı!

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışacaklarını açıklamıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu alınan kararla ilgili gece yarısı sosyal medya hesabından hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak önceki gün, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Yatırım Konferansında konuşmuş; yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışacaklarını belirtmişti.

Özellikle değişim ile ilgili yeni bir birim kurduklarını aktaran Albayrak, “Yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışmaya karar verdik. 16 bakanlıktan temsilcilerin bulunduğu bu ofis, tüm hedeflerimizi ve sonuçlarımızı her çeyrekte kontrol edecek” diye açıklamalarda bulunmuştu.

AKŞENER’DEN ‘YERLİ VE MİLLİ’ ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Akşener resmi twitter hesabından şu paylaşımlarda bulundu;

Damat “ABD merkezli yönetim danışmanlığı şirketi McKinsey ile çalışmaya karar aldık” dedi. Sormazlar mı, o kadar yerli ve millî diye konuşurken nereden çıktı bu Amerikan şirketi diye? Devletin içini boşattılar, McKinsey adı altında ülkeyi IMF'ye teslim ettiler.


Türkiye Cumhuriyeti'nin anahtarlarını Amerikalı kayyuma veriyorlar.
– TBMM kontrolü yok!
– Sayıştay denetimi yok!
– Merkez Bankası yok!
– Yerli ve millî hiçbir kurumumuz yok!
Beyler, Devletimizi yabancı ülkelere teslim ediyorsunuz.
Türk Milleti sizi asla affetmeyecek!
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