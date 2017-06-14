Merakla beklenen FED faiz kararını açıkladı

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı ardından ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Fed beklenen faiz artırım kararını uyguladı. 2017'de bir kez daha faiz artırımı olacağını vurguladı.





Fed Haziran ayı toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan yükselterek yüzde 1 - 1,25 aralığına çekti. 2017'de Mart tahminlerinde olduğu gibi bir faiz artışı daha, 2018'de ise 3 faiz artışı öngörüldü. FOMC üyelerinin 2017 için ortalama faiz oranı beklentisi yüzde 1.4'te kaldı. FOMC'nin faiz kararı 1'e karşı 8 oyla alındı. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari karara muhalefet etti.





Washington'da 2 gün süren toplantı sonrasında FOMC'nin açıklamasında ekonomide yakın vadeli risklerin dengeli olduğuna ancak komitenin enflasyondaki gelişmeleri yakından izlediğine vurgu yapıldı.Banka 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu bu yıldan başlayarak daraltacağını bildirdi. Konuya dair "Komite, ekonominin beklendiği yönde gitmesine bağlı olarak bilançoda normalleşmeye bu yıl başlamayı bekliyor" ifadesine yer verildi.





2017 büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 2.1'den yüzde 2.2'ye yükseldi. 2017 enflasyon beklentisi yüzde 1.9'dan yüzde 1.6'ya düşürüldü. 2018 ve 2019 enflasyon beklentileri ise değişmeyerek yüzde 2'de kaldı.Enflasyona dair "12 aylık enflasyonun yakın vadede yüzde 2'lik hedefin altında kalması ancak orta vadede hedefe yakın stabilize olması bekleniyor" dendi. FOMC ekonominin hedeflerle paralel gitmesi halinde 'kademeli' faiz artışlarının devam edeceği söylemini yineledi. Banka son olarak Mart ayında politika faizini 25 baz puanlık artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti.





İŞTE YELLEN'IN KONUŞMASINDAN NOTLAR;





Fed Başkanı Janet Yellen faiz kararı sonrası basın toplantısında ABD ekonomisinin dirençli seyrettiğini ve Fed'in kademeli faiz artışlarının devam edeceğini belirtti. Yellen "Enflasyonda son düşüşün sebebi tek seferlik fiyat indirimlerine bağlı görünmekte. Komitemiz enflasyonun hala birkaç yılda yüzde 2'ye ulaşmasını beklemekte, son gelen zayıf verilere istinaden enflasyonu yakından takip etmeye devam ediyoruz." dedi. Yellen istihdam piyasasının daha da güçleneceğini belirtti.





Para politikasının önceden belirlenmediğini belirten Yellen "Bir takım zayıf veriler geldi özellikle çekirdek enflasyonda, biz enflasyonun yakın vadede düşük kalmasını bekliyoruz ancak bir yandan güçlü işgücü piyasasıyla enflasyonun yukarı gitmersi için şartlar oluşmakta.Son gelen verilere aşırı tepki vermemek çok önemli." diye konuştu. Bilanço normalleşme sürecine bu yıl başlamayı öngördüklerini belirten Yellen "Bu bizim yeniden yatırımlarımızı azaltacak ve varlık hacmimizi öngörülebilir düşüşle azaltacaktır. Elimizde tuttuğumuz varlıkları kademeli şekilde azaltacağız" dedi. Yellen bilançonun daraltılmasının rezerv normalleşene kadar sürdürüleceğini, bilançonun aktif bir politika aracı olarak kullanılmayacağını ifade etti. Yellen ortalama işsizlik oranının 2018 ve 2019'da yüzde 4.2 olmasını beklediklerini bildirdi.





DOLAR NE TEPKİ VERDİ?





ABD'de enflasyon mayısta yüzde 1,9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 2'nin gerisinde kalırken, bu veri Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Piyasa tarafından mayısta değişmesi beklenmeyen perakende satışlar verisi ise yüzde 0,3 azadı.





Veri öncesinde 3,5125 seviyesinde bulunan dolar/TL, açıklanan verilerden sonra 3,4880 ile 16 Aralık 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL bugün en düşük 3.4760 ve en yüksek 3.5230’u gördü. Euro ise en düşük 3.9200’yi en yüksek ise 3.9540 seviyesine çıktı.





Karar sonrası dolar 3.48 seviyesinin altını zorlarken, euro 3.92 seviyesini gördü. Euro/dolar paritesi 1.1250 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dolar 3.4759 ve euro 3.9170 seviyesiyle düşüşünü sürdürmeye devam ederken Yellen'ın konuşmasıyla dolar 3.49 euro ise 3.9188 seviyesinde hareket ediyor.