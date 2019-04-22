Memurların lehine olan karar AKP'nin oylarıyla engellendi

Belediyesi Meclisi’nin toplantısında AKP grubunun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “zulüm 1453’te başladı” şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının olduğunu iddia etmesi gerginliğe neden oldu. İBB bünyesindeki memurların mart ayından beri bekleyen sosyal denge tazminatı ödemeleri de AKP grubunun karşı çıkması nedeniyle karara bağlanamadı. İBB Meclisi Birinci Başkan Vekili için kuzen olan AKP’li Göksel Gümüşdağ ve CHP’li Gökhan Gümüşdağ yarıştı. Yapılan oylamada, AKP’nin adayı olan bir önceki dönem 2. Başkan vekili olarak görevine veda eden Göksel Gümüşdağ, birinci başkan vekili seçildi. Öte yandan İBB tarihinde ilk kez bir Meclis toplantısı canlı yayınlandı.





Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün başlayan 8. dönemin ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı. Meclis salonuna alkışlarla giren İmamoğlu, 311 meclis üyesiyle tek tek tokalaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İmamoğlu açılış konuşması yaptı. İmamoğlu, konuşmasının başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı, Türkiye’de ve Srilanka’da gerçekleşen saldırıları kınadı.





İmamoğlu “Otuz dokuz belediye başkanı, bizim belediye başkanımızdır. Burada 4 siyasi partinin temsilcileri vardır. Kadını, erkeği 80 binin üzerindeki çalışanın alın terine saygı göstereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Ben onların patronu değilim, emanetçiyim. Tek şartımız bu şehrin insanına hizmet etmek. Kimsenin bürokrasinin gücünü kişisel çıkarları için kullanmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.





KAFTANCIOĞLU ATIŞMASI





İmamoğlu'nun ardından söz alan AKP İBB Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun “İçimi acıtan bir şeyi ifade etmek istiyorum bizi var eden 29 Mayıs 1453'tür” diyerek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun “Zulüm 1453'te başladı diyenlere selam gönderdiğini” iddia etmesi gerginliğe neden oldu. CHP İBB Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, bu konuşmayı çok talihsiz bulduğunu ilk güne yakışmadığını dile getirerek “Seçimi niye kaybettiğinizi anlamadığınızı fark ediyorum. Seçimden önce her türlü karalamaya iftira ile karşılaştık yanıt vermedik. Dünkü saldırıda bunun etkisi var kabul edin” dedi. Kaftancıoğlu'nun söylediği iddia edilen yandaş medyada yüzde doksan dokuzu yalan olan bazı söylemler olduğunu söyleyen Subaşı, “Defalarca açıkladı. Bir siyasi partinin yöneticisi ‘zulüm 1453'te başladı bunu bir partinin il başkanı söyledi' dememelidir. Siz kendi ağzınıza yakıştırıyorsanız eyvallah” dedi. “Siz CHP'yi tanımıyorsunuz” diyerek İstanbul'daki işgal günlerini anlatan Subaşı, Atatürk'ün söylediği “Geldikleri gibi giderler” lafını hatırlattığı sırada salonda tartışma başladı. AKP'li meclis üyeleri “Bunu niye anlattın” diye tepki gösterdi. İmamoğlu tarafları sakinleştirmeye çalışarak “Oradan bağırmanın meclis adabına uygun olmadığını size hatırlatıyorum” dedi.





KÜRSÜYE YÜRÜDÜ





Subaşı, “O günkü koşullarda bile siz geldikleri gibi giderler diyen bin zihniyetin temsilcisiyiz. Bizi tatlı dille ikna ederseniz edersiniz. Bizi hiçbir tek adam teslim alamaz” dedi. Subaşı konuşması sırasında “Medeni bilgiler kitabı var Atatürk'ün. Tavsiye ederim dilerseniz armağan ederim” sözleri üzerine AKP'li meclis üyeleri tepki göstermeye başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ayağa kalkıp kürsüye doğru yürüyerek “tek adam” ifadesine tepki gösterdi. İmamoğlu Çağrıcı'yı yerine oturmaya çağırarak “Ben kimi kastettiğini bilemem. Lütfen oturur musunuz?” dedi. Çağrıcı “Burası TBMM değil İBB Meclisi” diye bağırmaya devam etti. İmamoğlu, “Haklısınız özür diliyorum keşke bir önceki konuşmacıya da aynı tepkiyi gösterseydiniz” dedi. Daha sonra Subaşı konuşmasını tamamladı.





“GÜNDEM DIŞINA ÇIKILDI”





İmamoğlu “2 konuşmacı da seçimin sonrasında ilk meclis toplantısının gündeminin dışına kaymıştır. Bu konuda iki grup başkanvekilinin konuşmalarını bölmemek adına müdahale etmedim. İlk günün nazarı olarak kabul edelim” dedi. Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine gönderdiği “benim öyle bir ifadem olmamıştır” notunu ileten İmamoğlu “Kendisi ile irtibat kurmak isterseniz il başkanınız vasıtası ile ya da arayarak sohbet edebilirsiniz. Zan altında bıraktınız ‘benim öyle bir ifadem yoktur' demiştir size duyurayım. Münazarayı burada bitiriyorum” diye konuştu. Ancak AKP grubu ısrarla cevap hakkı istedi. Bu sırada Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile İmamoğlu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İmamoğlu “Cevap hakkınız yok cevap hakkı hanımefendiye doğdu notunu ilettim. Sataşma yok, buna ben karar veririm burayı ben yönetiyorum. Sataşma yok olsa söz verirdim. Sayın başkan yapmayın kurban olayım yok. Vallahi billahi yok. Yoksa bu devam edecek. Söz her konuda en çok konuşma hakkını size vereceğim ama bu konu burada bitsin” dedi. Tartışmalar uzayınca AKP Grup Başkanvekili Göksu'ya söz verildi. Göksu “Canan Kaftancıoğlu kendi twitinde ‘gezici çocukları selamlıyorum' dedi. 1453'te zulüm başladı diyenler gezici çocuklardır” dedi. İmamoğlu “Yine cevap hakkı doğurdunuz” diyerek il başkanı ile irtibat kurmalarını, meclisin açılış gününde mesaj göndermelerini doğru bulmadığını söyledi. Daha sonra gündeme geçildi.





İmamoğlu, sosyal denge tazminatı sözleşmesi teklifin gündemin birinci maddesi yapılarak teklif karar olarak görüşülmesini oya sundu. AKP grubu karara, “aciliyet” olmadığını belirterek karşı çıktı. Teklifin önce komisyona havale edilip Perşembe günü gündeme getirilmesi önerildi. İmamoğlu henüz komisyonların belirlenmediğini gündemin sıkışık olduğunu belirterek “Mayısa kalır. Sosyal denge tazminatı konusu çalışmaları sürdürülüyordu. Bizim getirdiğimiz bir husus değil. Bir daha düşünmeniz için uyarımı yapayım. İBB çalışanlarının dört gözle beklediği sosyal denge tazminatı sözleşmesinin süresi epey geçti. Seçimden sonraki zaman kaybından dolayı. Sıkışık iki günlük gündemden dolayı da zaman kaybına uğrayacak. Çalışanlarımızın bu beklentisinin en hızlı şekli ile halledilmesi hususunda titizliğini hassasiyetini size hatırlatmak istiyorum. Bir önceki yönetimden gelen bir husus. Bizim getirdiğimizi düşünüyorsunuz… Hassasiyetimi tekrar dile getireyim” dedi. Konu oya sunuldu ve AKP'lilerin oyları ile reddedildi. Sosyal denge tazminatı ödemeleri ilgili karar Perşembe gününe bırakıldı.





GÜMÜŞDAĞLAR BAŞKANVEKİLLİĞİ İÇİN YARIŞTI KAZANAN AKP’Lİ GÜMÜŞDAĞ OLDU





Daha sonra meclis başkanvekili, divan üyeleri ve encümen seçimine geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkan Vekili için kuzen olan AKP'li Göksel Gümüşdağ ve CHP'li Gökhan Gümüşdağ yarıştı. Yapılan oylamada, AKP'nin adayı olan bir önceki dönem 2. Başkan vekili olarak görevine veda eden Göksel Gümüşdağ, birinci başkan vekili seçildi.





2. başkan vekili de AKP'li Ömer Faruk Kalaycı oldu. Kalaycı'nın, İmamoğlu'nun İBB'nin dijital verilerini inceletme işlemini idare mahkemesine taşıyan iki AKP'li Meclis üyesinden biri olması dikkat çekti.





Divan katip üyeleri ve encümen üyeleri de AKP'li meclis üyelerinden oluştu.