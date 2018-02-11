Samanyolu Haber /Gündem / Memura yemek yardımına sınırlandırma /11 Şubat 2018 13:11

Memura yemek yardımına sınırlandırma

Hükümet, devlet memurlarına yapılacak yiyecek yardımını sadece yemek ile sınırlandırdı. Yiyecek yardımı kapsamında memurlara yemek dışında, kupon, kart, fiş verilemeyecek...

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Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, değişiklik talebi Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Mevcut yönetmelikte yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakten ödemede bulunulamayacağı ifade ediliyordu. Ancak yönetmelikte yemek yardımının kupon, kart, fiş, bilet şeklinde verilmesinin önünde herhangi bir engel yoktu. İsteyen kurumlar yiyecek yardımını fiş, kupon, kart olarak da verebiliyordu. Yapılan yönetmelik değişikliği ile bundan böyle yiyecek yardımı sadece yemek verme şeklinde yapılacak. Bu yardım nakten ödeme ya da kupon, kart, fiş, bilet ya da buna benzer bir ödeme aracı verilerek yapılamayacak.

AMİRİN ONAYI GEREKECEK

Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulacak ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu amaçla kurulan kuruluşlara ödeniyor. Değişiklikle bundan böyle yiyecek yardımının gerektirdiği giderler de sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu amaçla kurulmuş kuruluş tarafından yapılabilecek.

Yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının en az 50 olması ve yemekhane için uygun yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile yemek servisi kurulabilecek. Yiyecek yardımı da bu şekilde kurulan yemek servislerinde yapılacak. Yani memurlara yemekhanede yemek verilecek.
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