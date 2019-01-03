Samanyolu Haber /Gündem / Memur ve kamu emeklilerinin zamlı maaşı belli oldu /03 Ocak 2019 15:11

Memur ve kamu emeklilerinin zamlı maaşı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını açıkladı.

SHABER3.COM


Hazine ve Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilerek, bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşının 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığının da 2 bin 379 liraya yükseldiği bildirildi.

Bakanlıktan, 2019 yılı ocak döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin yapılan açıklamada, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarındaki artışların, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 artış öngörüldüğü hatırlatılarak, 2018 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 10,19 gerçekleştiğine işaret edildi.

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 6,73 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 10,73 artış yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 10,19 artış sağlanmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselmiştir." 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Memur ve kamu emeklilerinin zamlı maaşı belli oldu Sonraki Haber >>

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Hırsızın aptalı böyle oluyor her halde

Rusya'da gaz faciası

Rusya'da gaz faciası

ACIYORUM!..

ACIYORUM!..

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

Baskılardan dolayı oyunu iptal oldu

İlginç kaza kameralara takıldı

İlginç kaza kameralara takıldı

Bunların korkusu dağları aşmış

Bunların korkusu dağları aşmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:02