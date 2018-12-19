Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki hamlesi!

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ise Özhaseki'nin adaylığını olumlu karşılamıştı.







Öyle ki, Gökçek, kişisel Twitter hesabından, Özhaseki'yi destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki'nin fotoğrafını paylaşarak, ''AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşirken, Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir adım geldi.







Gökçek'in bugün, sosyal medya hesabından, Mehmet Özhaseki'ye dair attığı tweetleri sildiği görüldü. Gökçek'in bu hareketiyle, Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.





İşte Gökçek'in sildiği o paylaşım:















