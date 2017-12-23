Melih Gökçek'in yaptırdığı üst geçitler sökülüyor

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Meşrutiyet Caddesi üzerine eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen yaya üst geçitlerinin sökülmeye başladığı kaydedildi. Sol Haber Portalı'nın aktardığına göre üst geçitler hem bakımsızlık hem de yarattığı görüntü nedeniyle eleştiriliyordu. Habere göre, cuma akşamı saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Karanfil Sokak hizasındaki üst geçiti sökmeye başladıkları görüldü.





Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.