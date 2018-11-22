Melih Gökçek'in rüşvet aldığı resmen tescillendi

CHP'nin eski Konya Milletvekili Atilla Kart, 2015 yılında Meclis'te yaptığı bir açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 1998 yılında 250 otobüs alımında, otobüs başına 3 bin 315 Alman Markı rüşvet almıştır" iddiasında bulunmuştu.





Kart, "Bu bulgular ve belgeler, aralık 2012'de Adalet Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına intikal etmesine rağmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Uluslararası, resmi ve bağlayıcılığı olan bir belgeden söz ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyoruz, devletin yapması gerekeni biz yapıyoruz. Ancak birileri, üstüne düşeni yapmadıkları gibi, muhalefetin yapmasından da rahatsız oluyor. Bu iddiaları cevaplandırmak yerine işi başka yere çekmeye çalışıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, benim hakkımda dava açıyor ancak biz cevabını veririz" demişti.





Kart'ın açıklamaları sonrası Gökçek'in açtığı karşı davada mahkeme 3 yıl sonra kararını açıkladı.





Davanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kart, "Melih Gökçek, Kendisine hakaret edildiği ve iftirada bulunulduğu gerekçesiyle Şahsım aleyhine 130 bin TL tutarında tazminat davaları açmış ve suç duyurusunda bulunmuştur. 3 yılı bulan yargılamalar sonucunda, 7 Kasım 2018 tarihinde tazminat davalarının reddine; 22 Kasım tarihinde ise ceza suçlamasından dolayı beraatime karar verilmiştir. Muhalefet Partilerinin görevlerini yapmaları dileğiyle, bu gelişmeler kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur" dedi.