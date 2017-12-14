Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in en güvendiği adamı gitti... /14 Aralık 2017 02:24

Melih Gökçek'in en güvendiği adamı gitti...

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 3 milyar bütçeye sahip ASKİ’nin Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu’nu Belediye Başkanı Mustafa Tuna görevden aldı. Tahiroğlu’nun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

Melih Gökçek'in en güvendiği adamı gitti...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski Başkan Melih Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor. Daha önce 250 kişilik yönetim değişikliği listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu kulislere yansıyan Tuna’nın son değişikliği 3 milyar TL bütçeye sahip Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile ilgili oldu. Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu görevinden alındı.
Hürriyet'in aktardığına göre, Tahiroğlu’nun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.

'ŞİRKETLERDE DE DEĞİŞİM GELİYOR'

Haberde, kulislerde Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde de büyük yönetim değişiklikleri yapacağının konuşulduğu belirtildi.

Mustafa Tuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl süre verdiği Ankara fuar alanıyla ilgili de bu akşam saatlerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile bir görüşme yaptı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Melih Gökçek'in en güvendiği adamı gitti... Sonraki Haber >>

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?

Afganistan'da görevli 4 öğretmeni gözaltına alındı...

Afganistan'da görevli 4 öğretmeni gözaltına alındı...

Havuzun bir yalanı daha ortaya çıktı

Havuzun bir yalanı daha ortaya çıktı

Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem

Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem

İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu

İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

IŞİD bombacısı beraat etti...

IŞİD bombacısı beraat etti...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:46:08