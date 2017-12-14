Melih Gökçek'in en güvendiği adamı gitti...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski Başkan Melih Gökçek döneminin bürokratlarını değiştirmeye devam ediyor. Daha önce 250 kişilik yönetim değişikliği listesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu kulislere yansıyan Tuna’nın son değişikliği 3 milyar TL bütçeye sahip Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ile ilgili oldu. Bu kapsamda ASKİ Genel Müdürü Necmettin Tahiroğlu görevinden alındı.

Hürriyet'in aktardığına göre, Tahiroğlu’nun yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Kınacı getirildi.





'ŞİRKETLERDE DE DEĞİŞİM GELİYOR'





Haberde, kulislerde Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde de büyük yönetim değişiklikleri yapacağının konuşulduğu belirtildi.





Mustafa Tuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl süre verdiği Ankara fuar alanıyla ilgili de bu akşam saatlerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran ile bir görüşme yaptı.