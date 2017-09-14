Melih Gökçek'in 'bela' twetine ABD'den cevap geldi

Nauert, başkent Washington'da Yabancı Basın Merkezi'nde ABD'de yaşayan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Basın toplantısında Nauert'e, Gökçek'in takipçilerine, ‘Irma ve Harvey kasırgasına benzer daha birçok felaket yaşanması için dua etmeleri' çağrısında bulunduğu tweet'ine dair yorumu soruldu.

Nauert, gazetecinin sorusunu bitirmeden araya girerek, ‘Ben kendim inançlı bir kadınım ve umarım o dualara kimse kulak asmaz. Çünkü herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten' diyerek tepki gösterdi.





?Nauert, Melik Gökçek'in paylaştığı ‘Allah-u Alem ağzı dualı birileri dua etti ve ABD'de felaketler birbirini kovalıyor. ABD'nin Virginia eyaletinde çatışmalar çıktı. Ricam var. Dua ediniz ve Allah'dan dileyiniz. Bizle ve Müslümanlarla uğraşan devletlerin başına öyle belalar ver ki bizi unutsunlar' ifadelerini kullandığı paylaşımlarını görmediği için, bu konuda daha fazla yorum yapmak istemediğini belirtti.









