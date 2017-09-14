Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'in 'bela' twetine ABD'den cevap geldi /14 Eylül 2017 16:19

Melih Gökçek'in 'bela' twetine ABD'den cevap geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, ‘daha çok felaketler yaşanması için dua edin' içerikli Twitter mesajının sorulması üzerine, "Ben inançlı bir kadınım ve umarım o dualara kimse kulak asmaz" diye cevap verdi verdi.

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Nauert, başkent Washington'da Yabancı Basın Merkezi'nde ABD'de yaşayan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Basın toplantısında Nauert'e, Gökçek'in takipçilerine, ‘Irma ve Harvey kasırgasına benzer daha birçok felaket yaşanması için dua etmeleri' çağrısında bulunduğu tweet'ine dair yorumu soruldu.

Nauert, gazetecinin sorusunu bitirmeden araya girerek, ‘Ben kendim inançlı bir kadınım ve umarım o dualara kimse kulak asmaz. Çünkü herhangi bir ulusun trajedi yaşaması için dua edilmesini hayal bile edemiyorum, gerçekten' diyerek tepki gösterdi.

?Nauert, Melik Gökçek'in paylaştığı ‘Allah-u Alem ağzı dualı birileri dua etti ve ABD'de felaketler birbirini kovalıyor. ABD'nin Virginia eyaletinde çatışmalar çıktı. Ricam var. Dua ediniz ve Allah'dan dileyiniz. Bizle ve Müslümanlarla uğraşan devletlerin başına öyle belalar ver ki bizi unutsunlar' ifadelerini kullandığı paylaşımlarını görmediği için, bu konuda daha fazla yorum yapmak istemediğini belirtti.



ABD'den cevap gelince Melih Gökçek geri adım attı.  ABD sözcüsüne söylediklerimin içinden cımbızla çekilen sözler soru olarak sorulmuş" diyen Gökçek Paylaşımınındaki söylemimdeki kastının direkt olarak ‘Ortadoğu'da ve dünyada Müslümanların birbirleriyle çatışması için ellerinden geleni yapan ABD devleti' olduğunu vurguladı.
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