'Melih Gökçek, Özhaseki'ye destek için bakan koltuğu istiyor'













Ancak AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile tekrar ittifak meselesini görüşmek üzere bir araya geliyor. Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, ittifakın sona erdiğini açıklayan Bahçeli'nin 23 Ekim günü partisinin grup toplantısında kürsüde yaptığı açıklaması için, "Ne tiyatroydu be!" diyor ve şöyle devam ediyor:





"Yerel seçimlerde Cumhur ittifakının olmayacağını havalara tokatlar atarak avaz avaz bağırarak açıkladı. Kararlılıktan yüzü mos mor kesildi!.. Grup toplantı salonunun en ön sıralarında ikamet eden ve yerleri hiç değişmeyen mebusları da ok gibi yerinden fırlayarak avuçları patlarcasına alkışladılar da alkışladılar. Onları izleyen masum garibanlar da "Demek ki, denilenler doğruymuş. Bir bilenin gerçekten bir bildiği varmış. Demek ki, her şeyi sadece bir bilen, AKP'ye tuzağı kurmuş muş... Aha bak şimdi ittifakı bozdu. AKP'ye tongaya düşürdü, yalnız bıraktı. MHP'nin desteği de bitince AKP'nin 31 Mart seçimlerini kaybetmesi kaçınılmaz" deyip bir süre kendini avuttu durdu."





Takan, "bu tiyatronun perdesi diğerlerine göre kısa sürdü. Doktor Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısına girerken, son dakika olarak bugün saat 16:00'da Erdoğan ile görüşeceği haberi gündeme düştü." diyerek 23 Ekim'deki 'tiyatronun sona erdiğini savunuyor.





Takan'a göre Erdoğan ve Bahçeli görüşmenin "omurgası ittifak üzerine." Kulis bilgisi olarak Takan, şunları paylaşıyor:





"İttifak konusunda daha önce "yerelde ittifak yok" diyen iki parti, şimdi nasıl bir ittifak formülü ile seçimlere gideceklerini görüşecek.





Büyükşehirler ve büyük şehir ilçe belediyeleri başta olmak üzere belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliklerinde anlaşama formülü arayacaklar. AKP Türkiye'nin tamamında il ve ilçelerde aday çıkarıyor. Bu konuda MHP ile nasıl anlaşılacak buna bakılacak. Burada en çok akla gelen konu Adana ve Mersin...





Adana ve Mersin'de MHP adayını açıkladı ama AKP'nin adayları belli değil. Bahçeli, hiçbir şartta ittifakı bozmak amacında değil. Ancak AKP aday çıkarma konusunda her ilde hesap yapıyor. Bu hesaplar içinde MHP'nin beklentileri nasıl karşılanacak liderler bunu konuşacak. MHP'ye il, ilçe ve belediye meclis üyeliklerinde nasıl bir formül yapılacak bunun üzerinde konuşulacak. Türkiye genelinde özellikle Ankara, İzmir, İstanbul dışında kalan yerlerde bir formül bulunması gündeme gelecek.





Diğer illerde nasıl bir formül uygulanacak bunun hesabı yapılacak. MHP büyükşehirlerde kendi elinde bulunan ilçeler ile diğer illerde ittifak konusunda AKP ile uyumlu davranmaya hazır. Bunun için de görüşmede Türkiye genelinde her iki partinin de pozisyonu gözden geçirilerek hesap yapılacak. AKP ayrıca belediye meclis üyeliklerinde çoğunluğu bırakmak yanlısı değil. Bunun da MHP'ye iletilmesi bekleniyor. Diğer illerde de tutumunun pek farklı olmayacağı şimdiden belli.





Melih Gökçek'e ise görüşmede ayrıca özel bir parantez açılması bekleniyor. Gökçek'in belediye başkanlığında AKP'li Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini daha önce yazmıştım. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalinin güçlenmesi karşısında paniğe kapılan Gökçek lobicileri ve rant çevreleri bel altından vuruşu geçtiler. Gerçek hedefleri Gökçek'in tekrar AKP'den aday gösterilmesi mi?.. Hayır!.. Onlar da bal gibi biliyor Erdoğan'ın Melih Gökçek'i aday yapmayacağını. Tezgahların perde arkasına saraydaki kaynaklardan ulaştım. Denilen şu;





"Melik Gökçek, Özhaseki'ye desteğine karşılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu istiyor."



