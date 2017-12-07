Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek’in ‘A Takımı’na tasfiye /07 Aralık 2017 13:30

Melih Gökçek’in ‘A Takımı’na tasfiye

Melih Gökçek’in, Büyükşehir Belediyesi’ndeki “A Takımı” da tasfiye ediliyor. Başkan Mustafa Tuna’nın istifalarını aldığı ve Gökçek döneminde göreve başlayan 12 Daire Başkanı emeklilik dilekçesi verdi. Emekliye ayrılan bürkratlar arasında Gökçek’in Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Fevzi Yılmaz da bulunuyor.

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23 yıl sonra görevinden istifa etmek zorunda kalan Melih Gökçek'in, Büyükşehir Belediyesi'ndeki “A Takımı” da tasfiye ediliyor. Başkan Mustafa Tuna'nın istifalarını aldığı ve Gökçek döneminde göreve başlayan 12 Daire Başkanı emeklilik dilekçesi verdi. Emekliye ayrılan bürokratlar arasında çok uzun süredir Melih Gökçek'in Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Fevzi Yılmaz da bulunuyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın da dünürü olan Yılmaz, 12 Kasım'da oğlu Melih Yılmaz'ı, Meryem Akpınar ile evlendirmiş, bu nikahta Tuna ile Gökçek ilk kez bir araya gelmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki tasfiye ve yaprak dökümünün de devam edeceği öğrenildi. Belediyenin İmar ve Şehircilik Dairesi gibi birimlerinde uzun süredir görev yapan mimar-mühendis gibi teknik personelden bazılarının yatay geçişle bazı bakanlıklara tayin edildiği de öğrenildi. Tuna, bazı bürokratların imza yetkilerini de askıya aldı.

OTOPARKLARA DA İPTAL

Tuna, selefi Gökçek'in ‘'Kanal Ankara'' projesini israf gerekçesiyle iptal ederken, belediye önündeki fıskiyeli havuzu, Dinozor maketlerini ve Esenboğa yolundaki futbolcu heykellerini de kaldırmıştı. Tuna, belediyenin ANFA şirketi üzerinden üçüncü şahıslara devrettiği otoparkların işletmesini iptal etmek için de düğmeye bastı. ANFA'nın işletme hakkını 10'ar yıl süreyle devrettiği 36 otoparkın sözleşmesinin iptal edileceği öğrenildi.
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