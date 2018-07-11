Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek ile ilgili bir ilginç iddia daha.... /11 Temmuz 2018 01:30

Melih Gökçek ile ilgili bir ilginç iddia daha....

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Melih Gökçek ile ilgili bir iddia ortaya attı....

Gökçek ile ilgili flaş iddia...

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Melih Gökçek ile ilgili bir iddia ortaya atarak, Gökçek’in 1980 öncesinde İngiliz istihbaratı ile ilişki olan Mücadele Birliği’nin çıkardığı Bayrak Gazetesi’nin Ankara temsilcisi olduğunu söyledi. Okuyan , MHP ‘nin tek başına seçime girmesi halinde yüzde 10’u geçerse Tandoğan Meydanı’nda anıracağını söylemiş, Melih Gökçek ise haftalardır Okuyan’ı Tandoğan’a çağırmıştı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın konuğu olan Yaşar Okuyan Melih Gökçek ‘e çok sert sözlerle cevap verdi.


 
“İKTİDAR DEĞİŞSİN, İLK TÜYECEK OLAN SENSİN”

“Melih, sen işine bak” diyen Okuyan, “23 sene Ankara’da belediye başkanlığın döneminde seninle ilgili o kadar laf var, öyle iddialar var ki bir iktidar değişikliğinde Türkiye’den ilk tüyeceklerden biri sensin. Senin kafan Yaşar Okuyan ‘a basmaz, bassa zaten sen adam olursun” diye konuştu.

“GÖKÇEK İNGİLİZ İSTİHBARATI İLE İLİŞKİLİ GAZETEDE ÇALIŞTI”

Okuyan, Gökçek ile ilgili ayrıca bir iddia ortaya atarak, Gökçek’in 1980 öncesinde İngiliz istihbaratı ile ilişki olan Mücadele Birliği’nin çıkardığı Bayrak Gazetesi’nin Ankara temsilcisi olduğunu söyledi.

MHP’DEN ÖZÜR DİLEDİ

24 Haziran öncesi MHP ‘nin barajı geçmesi durumunda Tandoğan meydanında ‘anıracağını’ söyleyen eski siyasetçi Yaşar Okuyan , sosyal medyadan açıklama yapmıştı. Okuyan, MHP lideri Bahçeli ve MHP’den özür diledi.
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