Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek için sürpriz iddia /03 Temmuz 2018 19:36

Melih Gökçek için sürpriz iddia

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metal yorgunluk nedeniyle istifası istediği ve daha sonra istifası sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in Beyaz TV televizyonunu devredeceği ve oğlu Osman Gökçek’in de Çin’e yerleşeceği iddia edildi.

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AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından metal yorgunluk nedeniyle görevinden istifaya zorlanan ve uzun süre direnen eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek’in Beyaz TV televizyonunu devredeceği ve oğlu Osman Gökçek’in de Çin’e yerleşeceği iddia edildi.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, bugünkü köşe yazısında Melih Gökçek ile ilgili iddialarını "Hayır bazılarının iddia ettiği gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday yapılmayacak. Tayyip Erdoğan onun defterini kapatmış ve Gökçek’in siyasi hayatı bitmiştir. Kendine yapılanı unutmama özelliği ile tanınan Gökçek’in AKP ile Tayyip Erdoğan’a şirinlikler yapması ise endişelerinden ötürüdür. Gökçek yeni süreçte bir yol bulup Erdoğan’a yakınlaşmaya çalışacak lakin sonuç alması imkansız" ifadeleri ile gündeme taşıdı.

"Ayrıca duyumlarıma göre Melih Gökçek, Beyaz TV’yi yakın gelecekte devredecekmiş" iddiasını ortaya atan Önkibar, Gökçek’in oğlu Osman Gökçek için ise "Oğlu Osman’ın Çin’e yerleşeceği yönünde iddialar var" diye yazdı.

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