Melih Gökçek belediyeden giderken 3 cip götürmüş...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da gazetecilerle iftarda bir araya geldi. Belediyenin Mogan Park’taki tesisinde yenilen yemeğin ardından Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Mansur Yavaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle oldu:





‘İSTANBUL’DAN SONRA ANKARA DA HALLEDİLECEK SÖZLERİ DOLAŞIYOR’





Önce İstanbul’u halledelim, sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor Ankara’da. Son seçim iptalinden sonra artık bir şey diyemiyorum. Bunlar demokrasi adına çok üzücü. Olursa da başımız üzerine. Arkamızda Ankaralılar var.





‘EKREM İMAMOĞLU’NUN VİCDANLARA SESLENEREK YÜZDE 55 OY ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’





Yüksek motivasyon var Ekrem Bey’de. Ben Ekrem Bey’in kazanacağını düşünüyorum. İstanbul’da seçmenin vicdanına seslenmek lazım. AK Partili olup kızgınlıkla sandığa gitmeyecek olanlar var. Ben Ekrem Bey’in vicdanlara seslenince yüzde 55 oy alacağını düşünüyorum.









‘ŞİRKETLERDE DİRENÇ VAR’





Maalesef şirketlerde direnç var. Genel kurul yapmak için imza istedik. Bazı genel müdürler vermedi yerlerine atama yaptık.





‘GÖKÇEK’TEKİ İKİ CİPİ ALDIK, BİRİ ONDA KALDI’





Sekreterlerin altında araba var, müdürde yok. 4 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. 3’ü Sayın Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik, ikisi geldi personelleriyle birlikte. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle.





‘2017’DE 32 MİLYON LİRALIK AĞAÇ ALINMIŞ’





Tanesi 26 bin artı KDV, 40’ı buluyor. Toplam 32 milyon liralık ağaç alınmış. Yetişmiş ağaç bunlar.





‘EGO GENEL MÜDÜRÜNÜN ONAYINI BEKLİYORUZ’





Ulaşımda verdiğimiz sözleri tutacağız. Bir takım problemlerimiz var. Sanayi Bakanlığı’nda görevli bir ismin EGO Genel Müdürü olması için Bakanlığa yazı yazdık, muvaffakat bekliyoruz.





‘BİR MECLİS ÜYESİNİN YOLSUZLUKTAN CEZA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI’





Devri sabık yaratma niyetimiz yok. Sadece şirketlerin devredilmesinin istenmesinden dolayı sorun yaşanıyor. Mecliste ateşli biçimde tartışan bir meclis üyesinin bir şirkette danışman olduğu, bir başka şirkette yolsuzluktan hapis cezası aldığı ortaya çıktı.