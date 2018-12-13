Melania Trump: Gazetecilerle komedyenler ailemin adını istismar edip tarihi yanlış yazıyor

First lady Melania Trump, Fox News'dan Sean Hannity'ye verdiği röportajda, doğru bildiğini yapmaktan şaşmadığını ve kocasına tavsiyelerde bulunduğunu savundu.





Neden sık sık 'insanın kendisine sadık kalması' sözünü kullandığı sorusu üzerine ABD Başkanı'nın eşi şunları söyledi:





"Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım. Kamuoyunda olsun medyada olsun eleştirileceğimi bilirim, ama doğru olanı ve ülke ile halk için doğru olduğuna inandığımı yaparım."





"O yüzden kendime sadık kalmaktan, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kendimi dinlemek istediğimden ve her gün anlamlı bir yaşam sürmekten söz ediyorum."





Haberleri takip ettiğini ve kendi perspektifini ABD Başkanı'na aktardığını dile getiren first lady, şöyle konuştu:

"Neler olup bittiğini takip ediyorum. Ve kocama tavsiyelerde bulunup en samimi fikirlerimi açıklıyorum. O beni bazen dinler bazen dinlemez."

Kocası Donald Trump ile tarzlarının farklı olduğu ikazı üzerine "Hali tavrıyla bazen hemfikir olmuyorum ve bunu ona söylüyorum" diye ekledi.

Beyaz Saray'a taşındıktan sonra karşılaştığı zorluklar sorulduğunda, Melania Trump, baş sıraya 'fırsatçıları' koydu.

'Fırsatçılarla' kariyerlerini ilerletmek için kendisinin veya ailesinin adını 'istismar eden' komedyenleri, gazetecileri ve diğerlerini kast ettiğini belirten Bayan Trump, "Bu sizi yaralıyor mu" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Yaralamıyor. Sorun şu ki, onlar tarihi yazıyor ve de doğru yazmıyorlar."

Hannity'ye röportajı USS George H.W. Bush uçak gemisine ziyareti sırasında veren first lady, askerler ve aileriyle birraya gelmek istediğini, onları desteklemenin çok önemli olduğunu kaydetti. "Onlara Başkan'ın, benim ve ülkenin arkalarında olduğunu gösterebilmek, benim için çok önemli" dedi.





USS George H.W. Bush'da askerlerle, Anacostia-Bolling üssünde aileleriyle kaynaşan ve çocuklara özel ilgi gösteren Melania Trump'ın uçak gemisine V-22 Osprey'le gidip gelmesi de dikkat çekti.

Böylece uçakla helikopter arası Osprey'le uçan ilk first lady unvanını aldı. V-22 Osprey, helikopterin dikey performansı ile sabit kanatlı uçağın hız ve mesafesini biraraya getirmek için tiltrotor teknolojisini kullanan çok-fonksiyonlu müşterek hizmet savaş uçağı.



