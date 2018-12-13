Samanyolu Haber /Dünya / Melania Trump: Gazetecilerle komedyenler ailemin adını istismar edip tarihi yanlış yazıyor /13 Aralık 2018 13:26

Melania Trump: Gazetecilerle komedyenler ailemin adını istismar edip tarihi yanlış yazıyor

ABD Başkanı Donald Trump ilk günden itibaren küresel çapta medyanın bir numaralı haber konusu haline gelirken, eşi gazetecilerle komedyenleri 'Trump adını dillerine dolayıp gerçekleri çarpıtan fırsatçılar' olmakla suçladı.

SHABER3.COM

First lady Melania Trump, Fox News'dan Sean Hannity'ye verdiği röportajda, doğru bildiğini yapmaktan şaşmadığını ve kocasına tavsiyelerde bulunduğunu savundu.

Neden sık sık 'insanın kendisine sadık kalması' sözünü kullandığı sorusu üzerine ABD Başkanı'nın eşi şunları söyledi:

"Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım. Kamuoyunda olsun medyada olsun eleştirileceğimi bilirim, ama doğru olanı ve ülke ile halk için doğru olduğuna inandığımı yaparım."

"O yüzden kendime sadık kalmaktan, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda kendimi dinlemek istediğimden ve her gün anlamlı bir yaşam sürmekten söz ediyorum."

Haberleri takip ettiğini ve kendi perspektifini ABD Başkanı'na aktardığını dile getiren first lady, şöyle konuştu:

"Neler olup bittiğini takip ediyorum. Ve kocama tavsiyelerde bulunup en samimi fikirlerimi açıklıyorum. O beni bazen dinler bazen dinlemez."

Kocası Donald Trump ile tarzlarının farklı olduğu ikazı üzerine "Hali tavrıyla bazen hemfikir olmuyorum ve bunu ona söylüyorum" diye ekledi.

Beyaz Saray'a taşındıktan sonra karşılaştığı zorluklar sorulduğunda, Melania Trump, baş sıraya 'fırsatçıları' koydu.

'Fırsatçılarla' kariyerlerini ilerletmek için kendisinin veya ailesinin adını 'istismar eden' komedyenleri, gazetecileri ve diğerlerini kast ettiğini belirten Bayan Trump, "Bu sizi yaralıyor mu" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Yaralamıyor. Sorun şu ki, onlar tarihi yazıyor ve de doğru yazmıyorlar."

Hannity'ye röportajı USS George H.W. Bush uçak gemisine ziyareti sırasında veren first lady, askerler ve aileriyle birraya gelmek istediğini, onları desteklemenin çok önemli olduğunu kaydetti. "Onlara Başkan'ın, benim ve ülkenin arkalarında olduğunu gösterebilmek, benim için çok önemli" dedi.

USS George H.W. Bush'da askerlerle, Anacostia-Bolling üssünde aileleriyle kaynaşan ve çocuklara özel ilgi gösteren Melania Trump'ın uçak gemisine V-22 Osprey'le gidip gelmesi de dikkat çekti.

Böylece uçakla helikopter arası Osprey'le uçan ilk first lady unvanını aldı. V-22 Osprey, helikopterin dikey performansı ile sabit kanatlı uçağın hız ve mesafesini biraraya getirmek için tiltrotor teknolojisini kullanan çok-fonksiyonlu müşterek hizmet savaş uçağı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Melania Trump: Gazetecilerle komedyenler ailemin adını... Sonraki Haber >>

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Rusya'da ileri teknoloji ürünü diye övülen robotun içinden insan çıktı

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Allah, imhâl eder fakat ihmal etmez

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Jokeyini sırtından atan at, yarışı en önde bitirdi

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

102 yaşında paraşütle atladı

102 yaşında paraşütle atladı

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

Arabanın ne zaman geleceği belli olmaz

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

İstanbul'un 'Üsküdar' diyemeyen bir valisi var

Polisin göstericiyi vurma anı!

Polisin göstericiyi vurma anı!

Anne ve bebeği son anda kurtuldu

Anne ve bebeği son anda kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:28