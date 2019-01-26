Meksika'da boru hattı faciasında ölenlerin sayısı her gün yükseliyor









Meksika Sağlık Bakanı Jorge Alcocer, son eklenenlerle birlikte aynı patlamada ölenlerin 109 kişiye yükseldiğini açıkladı. Alcocer, hastanelerde yaklaşık 40 yaralının tedavisine devam edildiğini de bildirdi.









ABC News’in haberine göre, Hidalgo eyaletine bağlı Tlahuelilpan kasabası yakınlarında yaşanan patlama sırasında vatandaşlar, boru hattından sızan petrolü bidonlara doldurmak için toplanmıştı.





BORU HATTINDA 15 BİNE YAKIN YASA DIŞI MUSLUK

Hükümet yetkilileri, 2018’de petrol boru hatları üzerine yasa dışı yollarla monte edilmiş toplam 14 bin 894 musluk tespit edildiğini duyurmuştu. Söz konusu musluklardan 2 bin 121’inin Hidalgo’da bulunduğu belirtiliyor.





Uzmanlar, devlete ait petrol şirketi Pemex’in işçi ve sendika yetkililerinin büyük yakıt hırsızlığına karıştığını iddia ediyor.





Carlos Romero Deschamps tarafından yönetilen sendika, yıllardır yolsuzluk skandallarıyla anılıyor. Cuma günü, kendisine Petromex diyen muhalif bir sendikal hareket, Deschamps’ı yenmek ve yeni bir birlik kurmak için yasal zorluklar bulunduğunu açıkladı.





“DESCHAMPS ÜLKENİN BİR NUMARALI HIRSIZI”

Petromex sözcüsü Oscar Solorzano, Deschamps’ın ‘ülkenin 1 numaralı hırsızı’ olduğunu ve Meksika halkının onu bu şekilde gördüğünü savundu.





Mexico City şehir merkezinde işçi bürolarının önünde toplanan yaklaşık 100 Pemex çalışanı, yeni sendikanın tescil edilmesini talep etti. Bu hareket, 114 bin işçiyi kimin temsil edeceğini görmek için rakip sendikalar arasında oylamaya yol açabilecek ilk adım olarak değerlendirildi.





OBRADOR: BAKALIM ÖNCE KİM YORULACAK?

Meksika’da akaryakıt hırsızlığı yüzünden bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt krizine yol açmıştı. Akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, gecikmeler dolayısıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.





Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarını kapattıran Obrador, “Bakalım önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?” demişti.