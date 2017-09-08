Son Dakika! Meksika'da 8 büyüklüğünde deprem, ürküten görüntüler

Meksika’nın Pijijiapan bölgesi açıklarında açıklarında yerel saatle 04:49’da meydana gelen ve yerin 35 kilometre derinliğinde oluşan 8 büyüklüğündeki depremle birlikte bölgede tsunami alarmı verildi. Deprem Guatemala ve El Salvador’da da çok şiddetli hissedildi.















Yaşanan deprem, ülkeyi vuran en şiddetli deprem olarak da bilinen ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan 1985’teki depremden sonra en büyük sarsıntı olduğu açıklandı. Reuters haber ajansına konuşan 31 yaşındaki mimar Carlos Briceno, “Başta gülüp geçtim ama depremin bitmemesi ve ışıkların sönmesiyle ne yapacağımı şaşırdım. Neredeyse düşüyordum” dedi.





Meksika’da yerel saatle gece yarısı meydana gelen deprem sonrasında başkentte birçok insan sokaklara döküldü. Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları bölgede büyük bir korku ve panik yaşandığını duyururken, depremin merkez üssünün Pijijiapan kentinin 123 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami riski olduğunu duyurarak bölgede yaşayanları uyardı.



Öte yandan yetkililer “önümüzdeki 3 saat içerisinde” Meksika, Guatemala, El Salvador, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Honduras ve Ekvador’da tsunami ve tehlikeli boyutlardaki dalgalar olabileceğini duyurdu.













Meksika İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletinde en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi yaptığı açıklamada tsunami yaşandığını duyururken en büyük dalganın 0.7 metre yüksekliğinde olduğunu vurguladı.