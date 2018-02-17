Samanyolu Haber /Dünya / Meksika'da 7.2'lik deprem /17 Şubat 2018 11:13

Meksika'da 7.2'lik deprem

Meksika'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ülkenin güneyinde ve merkezinde şiddetli hissedildi.

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Depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletindeki Pinotepa de Don Luis kasabası olduğu belirtilirken, Tsunami tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Mexico City'de binlerce kişi sarsıntının ardından sokaklara akın etti.

?Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını duyurdu.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.
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