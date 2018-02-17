Meksika'da 7.2'lik deprem

Depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletindeki Pinotepa de Don Luis kasabası olduğu belirtilirken, Tsunami tehlikesinin olmadığı açıklandı.



Mexico City'de binlerce kişi sarsıntının ardından sokaklara akın etti.

?Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.





Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami tehlikesinin olmadığını duyurdu.





Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.