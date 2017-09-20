Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem: En az 60 kişi öldü





Başkent Mexico City'nin güneyindeki Morelos eyaletinde en az 42 kişi hayatını kaybederken, dört kişinin hayatını kaybettiği Mexico City'de ise en az 27 binanın çöktüğü ve havalimanlarındaki uçuşların durdurulduğu açıklandı.





Meksika Eylül ayının başında da 8.1 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmış, en az 90 kişi ölmüştü.





Salı günkü deprem ise, 1985'te 10 bine yakın insanın ölümüne neden olan büyük depremin 32'inci yıldönümü için Mexico City'de düzenlenen tatbikatlar esnasında gerçekleşti.





ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Puebla eyaletine bağlı Atencingo kenti olarak açıkladı.

Başkentteki bazı binalarda yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olduğu da kaydedildi. Binlerce insan telaşla soluğu sokaklarda alırken, başkentin birçok bölgesinde telefon bağlantıları ve elektrikler kesildi.

Devlet Başkanı Nieto, yardım ekiplerinin depremden en fazla etkilenen yerlere daha kolay ulaşabilmesi için Twitter üzerinden halka cadde ve meydanlardan kaçınma çağrısı yaptı.