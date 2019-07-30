Meksika sınırının iki tarafına anlamlı tahterevalli

ABD’de uzun süredir tartışma konusu olan Meksika sınırına Trump hükümetinin duvar örme ısrarına karşı ABD’li mimarlar sınıra iki taraftaki çocukların bir arada oynaması için tahterevalli inşa etti. Tahterevallinin tasarımcılarından biri, hayata geçirdikleri proje için “Yaşadığımız en inanılmaz deneyimlerden biri” ifadelerini kullandı.







ABD’deki California Üniversitesi’nde Mimarlık bölümü profesörleri Ronald Rael ve Virginia San Fratello, 2009 yılından beri yaptıkları tasarımları hayata geçirdi ve Meksika sınırında tahterevalli inşa etti. Yapılan tahterevalli sayesinde, sınırın iki yanında bulunan çocuklar ayrı ülkelerde bulunsalar da karşılıklı oyun oynayabiliyorlar.





Tahterevallinin inşa edilmesinin ardından Instagram adresinden bir paylaşım yapan Ronald Rael, projede emeği geçenlere teşekkür etti ve şunları söyledi: “Virginia San Fratello ile yaşadığımız en inanılmaz deneyimlerden biri 2009’da yaptığımız konsept çizimlerin hayata geçmesi. Duvar, ABD – Meksika ilişkilerinde adeta bir dayanak noktası haline geldi ve çocuklar ile yetişkinlerle birlikte her iki taraf anlamlı bir şekilde birbirine bağlandı.”





Rael’in tahterevalli fikrine daha önce yazdığı ‘Mimarlık açısından sınır duvarı: ABD – Meksika için bir manifesto’ isimli kitabında da yer verilmişti. Tahterevalli açıldıktan sonra sınırın iki yanında bulunan çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandığı görüldü.





Tahterevallinin, göçmenlik konusunda yapılan tartışmalarda büyük bir yer kaplaması bekleniyor.