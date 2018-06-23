Samanyolu Haber /Gündem / Meksika havayolu Volaris'ten göçmen ailelere ücretsiz uçuş desteği /23 Haziran 2018 14:59

Meksika havayolu Volaris'ten göçmen ailelere ücretsiz uçuş desteği

Meksika havayolları Volaris, ABD Başkanı Donald Trump'un göçmenlere 'sıfır hoşgörü' politikası sonucu birbirinden ayrılan aileleri yeniden birleştirmek için ücretsiz uçuşlar sunduğunu açıkladı.

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Meksika havayolları Volaris, ABD Başkanı Donald Trump'un göçmelere “sıfır hoşgörü” politikası sonucu birbirinden ayrılan aileleri yeniden birleştirmek için ücretsiz uçuşlar sunduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Volaris havayolları, ABD, Meksika ve Orta Amerika'daki yetkililer ile birlikte, ebeveynleriyle çocukları yeniden bir araya getirmek için önceden var olan rotalarında ücretsiz uçuşlar sunacaklarını bildirdi.

Bu hafta, dört büyük ABD havayolu şirketinin, federal hükümetten, göçmen çocukları ailelerinden uzaklaştırmak için uçuşlarını kullanmamalarını istediği aktarıldı.

Geçen Nisan ayından bu yana, iki bin 300 çocuk, göçmen mahkemelerinde yargılanan ailelerinden zorla ayrılarak, Meksika ve ABD arasındaki sınır bölgelerinden uzakta tutuluyor.
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