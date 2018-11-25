Samanyolu Haber /Dünya / Meksika’dan Yalanlama /25 Kasım 2018 18:20

Meksika’dan Yalanlama

Meksika’da yeni hükümetin dışışişleri bakanlığı koltuğuna oturacak olan Marcelo Ebrard, Amerika’ya gitmeye çalışan mültecilerle nasıl ilgillenileceğine dair görüşmelerin devam ettiğini söyledi

SHABER3.COM

.

Ebrard Amerikan basınında yer alan Meksika’yla Washington’ın bu konuda anlaşmaya vardığı ve Meksika’nın Trump’ın planına destek verdiği yönündeki haberleri de yalanlamış oldu.

Washington Post’taki haberde göçmen olmak isteyenlerin süreç sona erene kadar Meksika’da kalması yönünde uzlaşıldığı belirtilmişti.

Washington Post üzerinde uzlaşılan planının “Remain in Mexico-Meksika’da Kal” olduğunu açıklamıştı.

Ancak Aralık ayında Andres Manuel Lopez Obrador’un hükümetinde dışişleri bakanı olacak olan Ebrard, Amerika’nın henüz bir öneride bile sunmadığını kaydetti.

Ebrard, müzakerelerin Washington’da devam ettiğini söyledi.

Yeni hükümette İçişleri Bakanı olması beklenen Olga Sanchez Cordero da Reuters’a yaptığı açıklamada bir anlaşmaya varılmadığını kaydetti.

Washington Post’ta yer alan haberde ise Cordero varıldığı belirtilen anlaşmayı kısa dönemli çözüm olarak nitelemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meksika’dan Yalanlama Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:35:42