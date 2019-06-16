Samanyolu Haber /Gündem / Mehter Marşı ile geldi, sessiz sedasız gitti /16 Haziran 2019 17:26

Mehter Marşı ile geldi, sessiz sedasız gitti

23 Haziran'a kadar mitili İstanbul'a atacağım." diyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli seçime bir hafta kala İstanbul'a gelebildi. Bahçeli'nin İstanbul ziyareti kısa sürdü.

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını 6 Mayıs'ta iptal etmesinin akabinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ilginç bir çıkış yapmıştı. 

MİTİLİ İSTANBUL'A SERECEKTİ

Bahçeli,  “İstanbul’a mitili (yatağı) atacağım.” diyerek 23 Haziran'a kadar İstanbul’dan çıkmayacağını ima etmişti. Düne kadar bu sözünü tutmayan Bahçeli'nin İstanbul'a giriş yolunda çekilmiş görüntüleri Mehter Marşı eşliğinde sosyal medyada yayınlanmıştı.

Bahçeli’nin “İstanbul’a sözümüzdür, mitilim artık buradadır.” sözü de MHP’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Ancak MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bahçeli'nin İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünü kaydetti. 

ERDEM: LİDERİMİZİ ANKARA'YA YOLCULADIK...

Erdem, Şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: “Türk dünyasının Bilge Lideri Türkmenbeyimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendiyi Karagümrük’ten Ankara’ya yolculadık. Rabbim yolunu açık etsin Liderim...”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehter Marşı ile geldi, sessiz sedasız gitti Sonraki Haber >>

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:33