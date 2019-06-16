Mehter Marşı ile geldi, sessiz sedasız gitti

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını 6 Mayıs'ta iptal etmesinin akabinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ilginç bir çıkış yapmıştı.





MİTİLİ İSTANBUL'A SERECEKTİ





Bahçeli, “İstanbul’a mitili (yatağı) atacağım.” diyerek 23 Haziran'a kadar İstanbul’dan çıkmayacağını ima etmişti. Düne kadar bu sözünü tutmayan Bahçeli'nin İstanbul'a giriş yolunda çekilmiş görüntüleri Mehter Marşı eşliğinde sosyal medyada yayınlanmıştı.





Bahçeli’nin “İstanbul’a sözümüzdür, mitilim artık buradadır.” sözü de MHP’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Ancak MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bahçeli'nin İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünü kaydetti.





ERDEM: LİDERİMİZİ ANKARA'YA YOLCULADIK...





Erdem, Şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: “Türk dünyasının Bilge Lideri Türkmenbeyimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendiyi Karagümrük’ten Ankara’ya yolculadık. Rabbim yolunu açık etsin Liderim...”



