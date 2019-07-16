Samanyolu Haber /Ekonomi / Mehmet Şimşek, Babacan'a ne dedi? /16 Temmuz 2019 13:20

Mehmet Şimşek, Babacan'a ne dedi?

Abdullah Gül'ün himayesinde yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Ali Babacan, Mehmet Şimşek ile görüşmüştü. Gazeteci Fatih Altaylı görüşmeye dair bir iddiayı bugün köşesine taşıdı.

Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ali Babacan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) alternatif olarak kuracağı partiye katılacak isimler arasında geçen Mehmet Şimşek hakkında yeni bir iddia ortaya attı. 

Altaylı, Şimşek'in bir sene daha para kazanmak için Babacan'dan "müsaade" istediğini kaydetti.

"ŞİMDİLİK" MÜSAADE İSTEMİŞ

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle: "Ali Babacan’ın Gül kokulu partileşme sürecinde en çok konuşulan konulardan biri de eski bakan Mehmet Şimşek’in Babacan’ın yanında yer alıp almayacağı.
 
Oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre, Mehmet Şimşek “Şimdilik” kaydı ile izin istemiş. 
Yani yeni partinin, partileşme sürecinde başlangıçta yer almayacakmış. 

Nedeni ise son derece insani.

Kendisini partiye davet eden Gül ve Babacan’a Şimşek’in cevabı şu olmuş:
'Ne olur bana bir yıl süre verin. Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım. Aksi takdirde geçinemem."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mehmet Şimşek, Babacan'a ne dedi? Sonraki Haber >>

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:56:56