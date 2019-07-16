Mehmet Şimşek, Babacan'a ne dedi?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Ali Babacan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) alternatif olarak kuracağı partiye katılacak isimler arasında geçen Mehmet Şimşek hakkında yeni bir iddia ortaya attı.





Altaylı, Şimşek'in bir sene daha para kazanmak için Babacan'dan "müsaade" istediğini kaydetti.





"ŞİMDİLİK" MÜSAADE İSTEMİŞ





Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle: "Ali Babacan’ın Gül kokulu partileşme sürecinde en çok konuşulan konulardan biri de eski bakan Mehmet Şimşek’in Babacan’ın yanında yer alıp almayacağı.



Oldukça güvenilir bir kaynaktan gelen bilgiye göre, Mehmet Şimşek “Şimdilik” kaydı ile izin istemiş.

Yani yeni partinin, partileşme sürecinde başlangıçta yer almayacakmış.





Nedeni ise son derece insani.





Kendisini partiye davet eden Gül ve Babacan’a Şimşek’in cevabı şu olmuş:

'Ne olur bana bir yıl süre verin. Bir yıl çalışıp para kazanmam lazım. Aksi takdirde geçinemem."