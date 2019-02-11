Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Özhaseki, mağlubiyet psikolojisiyle mi konuşuyor? /11 Şubat 2019 23:59

Mehmet Özhaseki, mağlubiyet psikolojisiyle mi konuşuyor?

AKP Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin bir TV programındaki sözleri "Seçimi kaybetme psikolojisiyle konuşuyor" düşüncesine neden oldu.

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AKP'nin Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Televizyon programında CHP-İYİ Parti ittifakının başkan adayı Mansur Yavaş'a seslenen Özhaseki'nin sözleri "Özhaseki seçimi kaybetme psikolojisiyle konuşuyor" düşüncesine neden oldu.

AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'a hitaben "Yarın nasıl yardım isteyeceksiniz" ifadelerini kullanırken bu sözler "Özhaseki, seçimi kazanacağında ümitli değil mi?" sorusunu gündeme getirdi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin bir TV programında sarf ettiği sözler şu şekilde: 

"Yarın Ankara'nın raylı sistemlerinde yardım isteyecekler. Gidip elini sıkmıyorsun ya, nasıl yardım isteyeceksiniz." 
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