Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Görmez'e iş aranıyor /26 Temmuz 2017 03:47

Mehmet Görmez'e iş aranıyor

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in ‘farklı bir görevde devam etme arzusu olduğunu’ söylemesi gözleri bu kuruma çevirirken dün Cumhurbaşkanı’ndan yeni açıklama geldi.

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İki yeni görev iddiası

Erdoğan, grup toplantısına gelişinde gazetecilerin, “Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili kurduğunuz cümleler çokça tartışılıyor. Bir açıklamanız olacak mı?” sorusu üzerine “Zaten tartışılması için öyle kurdum” dedi. 

Görmez’in geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp emekliliğini istediği iddiası kulislere yansımıştı. Görmez’in, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile de görüştüğü öğrenildi.

7 yıl Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı, 7 yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı görevini üstlenen Görmez’le ilgili iki iddia gündeme getiriliyor. Biri Mehmet Görmez’in dünyaya Cemaat'i dünyada karalama ekibinin başına geçmesi. 

Diğer görüş ise Görmez’in İstanbul’da kurulacak ve Türkçe, Arapça, İngilizce eğitim verecek bir İslam Üniversitesi’nin kurucu rektörü olacağı yönünde.

AŞIKKUTLU İSMİ ÖNE ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre Görmez’in yerine gelecek ismin Erdoğan’ın isteği üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu olacak, atamaya ilişkin kararnamenin hazırlandığı iddia ediliyor.

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