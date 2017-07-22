Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Görmez görevden mi alındı? /22 Temmuz 2017 09:24

Mehmet Görmez görevden mi alındı?

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevinden alındığı iddiası gündeme geldi. Ve dün gece Görmez ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği de ileri sürüldü.

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Dinihaber adlı internet sitesinde ise Görmez’in görevden alınmadığı, daha önceden planlandığı şekilde "görevi iade ettiği" ileri sürüldü. 

Görüşmenin ardından, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevinden yakın zamanda alınan Prof. Dr. Mehmet Özafşar’a yakınlığıyla bilinen Dinihaberler adlı internet sitesinde ise Görmez’in görevden alınmadığı, daha önceden planlandığı şekilde "görevi iade ettiği" ileri sürüldü. 

Dinihaberler söz konusu haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez görevden alınmamıştır. Edinilen bilgilere göre Başkan Görmez'in daha önceden planlandığı şekilde görevi iade etme söz konusudur. Diyanet karşıtı şer cephesinin elini ovuşturarak beklediği görevden alma gibi bir durum söz konusu değildir.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devleti sıfırdan kuracağını söylemiş bu bağlamda Bakanlıktaki kabine değişikliği dahil devletin bir çok kurumunda bayrak değişiklikleri beklenmektedir. Bütün kurumlarda da bayrak değişikliği sinyali verilmişti. Diyanet'te de olması bekleniyor.”
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